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Команда Маска отримала доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США – NYT

Іван Д'яконовНеділя, 2 лютого 2025, 08:12
Команда Маска отримала доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США – NYT
Ілон Маск. Фото: Getty Images

Команда Ілона Маска отримала доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США, яка обробляє понад 5 трильйонів доларів на рік. Демократи розкритикували цей крок через можливі загрози для економіки країни та конфлікт інтересів.

Джерело: The New York Times з посиланням на джерела у відомстві

Деталі: За інформацією видання, 31 січня міністр фінансів США Скотт Бессент надав представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваного Маском, доступ до моніторингу та потенційного обмеження державних витрат.

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Дослівно: "Ця система може дати адміністрації Трампа ще один механізм для спроб в односторонньому порядку обмежити виплати коштів, схвалених Конгресом на конкретні цілі, що може зіткнутися з юридичними перепонами.

Маск, якому президент Трамп надав широку свободу дій у пошуку шляхів скорочення державних витрат, останнім часом зосередив увагу на платіжних процесах Казначейства. Він розкритикував відомство за те, що воно не блокує шахрайські та неналежні платежі".

Деталі: Доступ до системи отримав, зокрема, генеральний директор компанії Cloud Software Group Том Краузе з Кремнієвої долини. Тижнем раніше він вимагав у заступника міністра фінансів Девіда Лебрика, який пропрацював у Мінфіні США 30 років, надати йому доступ, але той відмовився. Після чого Лебрика спершу відправили у відпустку, а потім він оголосив про вихід на пенсію.

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Союзники Маска, які отримали доступ до платіжної системи, стали співробітниками Казначейства, пройшли державну перевірку та отримали необхідні допуски. Однак вони ще не отримали операційних можливостей і жодні державні платежі поки що не були заблоковані.

Дослівно: "У процесі, яким зазвичай займаються державні службовці, Міністерство фінансів здійснює платежі, подані різними відомствами уряду США, виплачуючи понад 5 трильйонів доларів у 2023 фінансовому році.

Доступ до цієї системи історично був обмеженим, оскільки вона містить конфіденційну інформацію про мільйони американців, які отримують соціальне страхування, податкові відшкодування та інші федеральні виплати".

Деталі: Сенатор Рон Вайден з Орегону, провідний демократ у фінансовому комітеті Сенату, різко розкритикував це рішення.

Пряма мова Вайдена: "Говорячи прямо, ці платіжні системи просто не можуть вийти з ладу. Будь-яке політично вмотивоване втручання в них ризикує завдати серйозної шкоди нашій країні та економіці. Я не бачу жодної вагомої причини, чому політичні діячі, які продемонстрували кричущу зневагу до закону, потребують доступу до цих чутливих, критично важливих систем".

Деталі: Він також зазначив, що на кону "виплати за соціальним страхуванням, Medicare, гранти, платежі державним підрядникам, включно з тими, що конкурують із компаніями Маска", – написав Вайден у соцмережах.

Передісторія: 

  • Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, Американський мільярдер Ілон Маск витратив загалом понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року, підтримуючи обрання Дональда Трампа та республіканців.
  • Маскова близькість до Трампа була закріплена рішенням призначити його керівником "Міністерства" з питань ефективності держапарату (DOGE) для оптимізації державного управління та витрат.
  • Власник X (Twitter) також відзначився низкою заяв із ознаками втручання у внутрішню політику європейських країн, насамперед Німеччини.

СШАМаск
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