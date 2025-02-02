Команда Маска отримала доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США – NYT
Команда Ілона Маска отримала доступ до платіжної системи Міністерства фінансів США, яка обробляє понад 5 трильйонів доларів на рік. Демократи розкритикували цей крок через можливі загрози для економіки країни та конфлікт інтересів.
Джерело: The New York Times з посиланням на джерела у відомстві
Деталі: За інформацією видання, 31 січня міністр фінансів США Скотт Бессент надав представникам Департаменту урядової ефективності (DOGE), очолюваного Маском, доступ до моніторингу та потенційного обмеження державних витрат.
Дослівно: "Ця система може дати адміністрації Трампа ще один механізм для спроб в односторонньому порядку обмежити виплати коштів, схвалених Конгресом на конкретні цілі, що може зіткнутися з юридичними перепонами.
Маск, якому президент Трамп надав широку свободу дій у пошуку шляхів скорочення державних витрат, останнім часом зосередив увагу на платіжних процесах Казначейства. Він розкритикував відомство за те, що воно не блокує шахрайські та неналежні платежі".
Деталі: Доступ до системи отримав, зокрема, генеральний директор компанії Cloud Software Group Том Краузе з Кремнієвої долини. Тижнем раніше він вимагав у заступника міністра фінансів Девіда Лебрика, який пропрацював у Мінфіні США 30 років, надати йому доступ, але той відмовився. Після чого Лебрика спершу відправили у відпустку, а потім він оголосив про вихід на пенсію.
Союзники Маска, які отримали доступ до платіжної системи, стали співробітниками Казначейства, пройшли державну перевірку та отримали необхідні допуски. Однак вони ще не отримали операційних можливостей і жодні державні платежі поки що не були заблоковані.
Дослівно: "У процесі, яким зазвичай займаються державні службовці, Міністерство фінансів здійснює платежі, подані різними відомствами уряду США, виплачуючи понад 5 трильйонів доларів у 2023 фінансовому році.
Доступ до цієї системи історично був обмеженим, оскільки вона містить конфіденційну інформацію про мільйони американців, які отримують соціальне страхування, податкові відшкодування та інші федеральні виплати".
Деталі: Сенатор Рон Вайден з Орегону, провідний демократ у фінансовому комітеті Сенату, різко розкритикував це рішення.
Пряма мова Вайдена: "Говорячи прямо, ці платіжні системи просто не можуть вийти з ладу. Будь-яке політично вмотивоване втручання в них ризикує завдати серйозної шкоди нашій країні та економіці. Я не бачу жодної вагомої причини, чому політичні діячі, які продемонстрували кричущу зневагу до закону, потребують доступу до цих чутливих, критично важливих систем".
Деталі: Він також зазначив, що на кону "виплати за соціальним страхуванням, Medicare, гранти, платежі державним підрядникам, включно з тими, що конкурують із компаніями Маска", – написав Вайден у соцмережах.
Передісторія:
- Згідно з даними Федеральної виборчої комісії США, Американський мільярдер Ілон Маск витратив загалом понад 290 мільйонів доларів на вибори 2024 року, підтримуючи обрання Дональда Трампа та республіканців.
- Маскова близькість до Трампа була закріплена рішенням призначити його керівником "Міністерства" з питань ефективності держапарату (DOGE) для оптимізації державного управління та витрат.
- Власник X (Twitter) також відзначився низкою заяв із ознаками втручання у внутрішню політику європейських країн, насамперед Німеччини.