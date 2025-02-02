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Угорщина погодиться на нові санкції ЄС проти РФ після консультацій з Трампом

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 08:37
Угорщина погодиться на нові санкції ЄС проти РФ після консультацій з Трампом

Угорщина погодиться на подальші санкції ЄС проти Росії лише після досягнення домовленості з президентом США Дональдом Трампом.

Джерело: міністр європейських справ Угорщини Янош Бока в інтерв'ю газеті Welt am Sonntag, "Європейська правда" з посиланням на ntv

Деталі: ЄС повинен бути дуже обережним при прийнятті нових каральних заходів проти Росії, заявив Янош Бока.

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За його словами, країни-члени ЄС повинні досягти згоди з новою адміністрацією Трампа щодо значення і змісту нового пакету санкцій.

"Без такої угоди угорський уряд не бачить підстав для подальших санкційних рішень", – пояснює Бока, який є однією з найближчих довірених осіб прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

За його словами, Угорщина має фундаментальні сумніви щодо сенсу і користі санкцій проти Росії, які не мають того ефекту, на який багато хто очікував. Якщо санкції залишаться назавжди, це також послабить економіку і конкурентоспроможність Європи, наприклад, через вищі ціни на енергоносії, сказав міністр.

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Раніше Віктор Орбан заявив, що Угорщина нібито отримала від ЄС "гарантію" щодо відновлення транзиту через Україну та пригрозив блокувати наступне продовження санкцій, якщо цього не станеться.

Водночас глава дипломатії ЄС Кая Каллас натякнула, що заява про "енергетичну безпеку", в обмін на яку Угорщина підтримала продовження санкцій проти Росії, мала символічний характер.

УгорщинасанкціїРосіяТрамп
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