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Зеленський про членство в НАТО: 800-тисячна армія України може стати бонусом для Альянсу

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 08:55
Зеленський про членство в НАТО: 800-тисячна армія України може стати бонусом для Альянсу
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що членство в НАТО все ще є однією з найголовніших гарантій безпеки для України. За його словами, 800-тисячна українська армія була б бонусом для Альянсу, особливо якщо президент США Дональд Трамп прагне повернути з-за кордону американські війська.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Associated Press

Деталі: За словами Зеленського, без гарантій безпеки з боку союзників України будь-яка угода, укладена з Росією, стане лише передумовою майбутньої агресії. Членство в НАТО все ще залишається головним вибором для України.

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Президент вважає, що членство в НАТО є "найдешевшим" варіантом для союзників України, і це також зміцнило б Трампа в геополітичному плані.

Пряма мова Зеленського: "Я дійсно вірю, що це найдешевші гарантії безпеки, які може отримати Україна, найдешевші для всіх...

Це буде сигналом, що не Росія вирішуватиме, хто має бути в НАТО, а хто ні, а Сполучені Штати Америки вирішуватимуть. Я думаю, що це велика перемога для Трампа".

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Крім того, за словами Зеленського, 800-тисячна українська армія була б бонусом для Альянсу, особливо якщо Трамп прагне повернути додому американські війська, які дислокуються за кордоном.

За його словами, інші пропозиції щодо гарантій безпеки мають бути підкріплені достатньою кількістю зброї з боку США та Європи, а також підтримкою Києва у розвитку власної оборонної промисловості.

Зеленський також заявив, що французька пропозиція розмістити європейські сили в Україні для стримування російської агресії набуває форми, але залишається багато питань щодо структури командування та управління, кількості військ та їхніх позицій.

За його словами, це питання піднімалося президентом Франції Еммануелем Макроном і з Трампом: "Я сказав у присутності двох лідерів, що ми зацікавлені в цьому як в частині гарантії безпеки, але не як в єдиній гарантії безпеки. Цього недостатньо".

Пряма мова Зеленського: "Уявіть собі, є контингент. Питання в тому, хто головний? Хто головний? Що вони будуть робити, якщо будуть російські удари? Ракети, висадка, напад з моря, перетин сухопутного кордону, наступ. Що вони будуть робити? Які у них повноваження?"

На запитання, чи ставив він ці питання безпосередньо Макрону, Зеленський відповів: "Ми все ще перебуваємо в процесі: "Ми все ще перебуваємо в процесі цього діалогу".

НАТОУкраїнамиротворціМакрон
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