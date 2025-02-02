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Над Україною збили 40 російських дронів, 13 – не досягли цілей – Повітряні сили

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 09:48
Над Україною збили 40 російських дронів, 13 – не досягли цілей – Повітряні сили
фото: ПС

Від вечора 1 лютого російські окупанти атакували Україну 55-ма БпЛА; 40 дронів вдалося знищити, ще 13 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "У ніч на 2 лютого 2025 року (із 21.00 1 лютого) противник атакував 55-ма ударним БпЛА типу "Shahed" і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ — РФ.

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Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

13 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені (без негативних наслідків)".

Деталі: Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та сил оборони України.

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Водночас внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина та Сумщина.

Повітряні сили ЗСУбезпілотники
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