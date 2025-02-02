Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП

Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: постанова Кабміну від 14 січня 2025 року, МОЗ

Деталі: Зокрема, постанову доповнили пунктом, який передбачає відстрочку від мобілізації для "медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи".

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Також відстрочку отримають особи, "які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

В МОЗ повідомили, що зміни стосуються лише медичних працівників, а для решти працівників медзакладів – обмеження залишаються чинними.

Раніше медзаклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

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В МОЗ додали, що рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони: "Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити".