Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів УП

Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 11:10

Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Джерело: постанова Кабміну від 14 січня 2025 року, МОЗ

Деталі: Зокрема, постанову доповнили пунктом, який передбачає відстрочку від мобілізації для "медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи".

Реклама:

Також відстрочку отримають особи, "які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".

В МОЗ повідомили, що зміни стосуються лише медичних працівників, а для решти працівників медзакладів – обмеження залишаються чинними.

Раніше медзаклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов'язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

РЕКЛАМА:

В МОЗ додали, що рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони: "Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити".

мобілізаціямедицинаАнтикорупційна прокуратура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
оновлено, фотоУ Харкові ворожий дрон атакував Слобідський район: була велика пожежа на підприємстві
Командувач сухопутних військ про вбивства і напади на ТЦК: Це червона лінія, яку не можна перетинати
Зеленський про членство в НАТО: 800-тисячна армія України може стати бонусом для Альянсу
Трамп розпочав торгівельну війну з Канадою, Мексикою та Китаєм
Зеленський: Виключення України з переговорів щодо війни було б "дуже небезпечним"
скриншотПовітряні сили оприлюднили доказ: по інтернату в Суджі на Курщині вдарили росіяни
Усі новини...
мобілізація
Командувач сухопутних військ про вбивства і напади на ТЦК: Це червона лінія, яку не можна перетинати
ГУР: Цього року Росія планує поповнити армію за рахунок зеків і боржників
ТЦК забирає інженерів дронів прямо під заводом – Мартін Брест
Останні новини
11:10
Уряд дозволив бронювати 100% медпрацівників і прокурорів САП
10:44
оновленоУдар по Полтаві: кількість загиблих зросла до 14, з них – 2 дитини
10:37
Розвідка Британії проаналізувала практику використання Росією "каліч-полків"
10:22
Чому люди по-різному сприймають смак кави? Науковці кажуть, що мають пояснення
10:20
оновлено, фотоУ Харкові ворожий дрон атакував Слобідський район: була велика пожежа на підприємстві
10:17
фото, відеоНа Сумщині ліквідували масштабну пожежу після атаки росіян
10:12
Сайт USAID припинив роботу на тлі можливої реорганізації
09:59
Німецька "подруга Путіна" закликала до референдуму щодо міграції
09:48
Над Україною збили 40 російських дронів, 13 – не досягли цілей – Повітряні сили
09:35
Командувач сухопутних військ про вбивства і напади на ТЦК: Це червона лінія, яку не можна перетинати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: