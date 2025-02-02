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Генсек НАТО: Україна не програє війну, ми маємо допомогти їй стати сильнішою

Іванна Костіна, Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 11:38
Генсек НАТО: Україна не програє війну, ми маємо допомогти їй стати сильнішою
НАТО підтверджує присутність солдат КНДР у Курській області РФ Рютте. фото: Getty Images

Генсек НАТО Марк Рютте не згоден з тим, що Україна програє війну, хоча і "фронт рухається у неправильному напрямку".

Джерело: Рютте в інтерв’ю Bild, "Європейська правда"

Деталі: Рютте запитали, чи Захід програє у війні проти Росії в Україні.

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"Фронт рухається в неправильному напрямку. Але якою ціною? Росіяни платять за це від 1,000 до 1,500 людей щодня, які гинуть або отримують важкі поранення. І все ж росіяни не досягають своїх цілей.

І наше завдання – зробити так, щоб вони ніколи не досягли своїх цілей. Тому ні: Україна не програє. І ми повинні підтримати її в тому, щоб вона стала сильнішою", – наголосив генсек.

Він також підкреслив, що Захід не повинен демонструвати слабкості: "Інакше Росія може щось спробувати. Як вона вже зробила це в Україні".

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Рютте закликав не бути наївними у питанні довготривалого миру з Росією.

""Не будьмо наївними щодо Путіна. Достатньо подивитися на те, що сталося в Бучі. Тому якщо мирна угода буде досягнута, вона має бути стійкою. Ми повинні гарантувати, що він ніколи, ніколи більше не зможе завоювати навіть один квадратний кілометр України", – заявив генсек НАТО.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

Він  також вважає, що його зустріч з президентом США Дональдом Трампом повинна передувати визначенню формату розмов з росіянами.

НАТОУкраїнавійна
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