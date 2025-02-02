У 2022 році Залужний пропонував наступати на Бєлгород, щоб захистити Харків – генерал Назаров

Радник та консультант колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного генерал-майор Віктор Назаров розповів, що у 2022 році Залужний пропонував провести операцію на території РФ. Тоді, за його словами, мова йшла про Бєлгородську область, щоб позбавити противника можливості бити по Харкову.

Джерело: Назаров в інтерв'ю ВВС

Пряма мова Назарова: "До речі, ця операція (Курська операція - ред.) не унікальна… Як виникла ідея цього наступу? Ще коли був Залужний, в грудні 2022-го року, на одній із нарад, на якій був присутній я, в апараті РНБО, ми такі готували пропозиції і я в них особисто брав участь...

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Я знаю точно, що прямо Валерій Федорович на одному з засідань на нараді, яка проводилась в РНБО, він озвучив оці операції, які фактично зараз ми спостерігаємо. Оскільки це вже відбувається, я думаю, що це не таємниця, ми можемо про це сказати...

Тоді в тому варіанті, який ми озвучували, там йшла мова про Бєлгородську область. Саме пропонувались такі напрямки дій для того, щоб створити дуже серйозну загрозу противнику. З мого боку, була пропозиція більш рішучих цілей".

Деталі: За словами Назарова, мова йшла про оточення або блокування Бєлгорода, щоб позбавити противника можливості завдавати удари по Харкову і створити загрозу північно-східному флангу постачання матеріальних ресурсів для того угруповання, яке діє на Донбасі.

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Тоді, за його словами, мова йшла про те, щоб провести наступ на території Російської Федерації: "В загальному напрямку десь на стику Курської і Бєлгородської областей, в загальному напрямку на Бєлгород".

Назаров додав, що тоді ці плани не були реалізовані, а Залужного після цього зняли з посади: "У мене склалось враження, що вони не зацікавили нікого. А потім почалося те, що почалося і от те, що ми бачили впродовж 2024 року".

На думку консультанта Залужного, операція сил оборони на Курщині була проведена успішно: "Якщо порівнювати з контрнаступом 2023-го року – вона була проведена майже по всіх канонах військового мистецтва. Був досягнутий фактор раптовості. Це трималось в максимальній таємниці до останнього дня. Було неочікувано для противника не тільки з точки зору тактичних наслідків, а й оперативних".

Також ця операція, на його думку, притягнула за собою іміджеві бонуси для ЗСУ.