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У готелі в центрі Львова пролунав вибух: чоловік кинув невідомий пристрій

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 13:26
У готелі в центрі Львова пролунав вибух: чоловік кинув невідомий пристрій

В одному з готелів у центрі Львові стався вибух. Відомо, що 44-річний львів’янин кинув невідомий вибуховий пристрій внаслідок чого отримав ушкодження і був госпіталізований.

Джерело: Нацполіція

Дослівно: "Близько опівночі до поліції надійшло повідомлення про вибух на вулиці Городоцькій в одному з готелів Львова. За вказаною адресою працювали слідчо-оперативна група та співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також вибухотехніки поліції Львівщини.

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Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований".

Деталі:  Крім того, вибуховою хвилею пошкоджені вікна та двері закладу.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч.4 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

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Правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

Львіввибух
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