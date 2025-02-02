Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути

Президент Володимир Зеленський, коментуючи конфлікт керівництва АОЗ та міністра оборони Рустема Умєрова, заявив, що міністр має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні озброєння для Збройних сил України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Associated Press

Пряма мова: "У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії: від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде більш сильна Росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт.

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Якщо інституційно у нього є проблеми з цим, з підписанням контрактів, з постачанням або, не дай Боже, ми бачимо сигнал щодо зменшення якоїсь підтримки наших ЗСУ. Не дай Боже, я отримаю якусь інформацію, що пакети артзброї, які приходять, якась інституція з вертикалі міністра оборони не підписує контракти... Тут не може бути пауз в термінових рішеннях.

Тому міністр оборони має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було...І він це виконує".

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