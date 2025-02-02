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Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути

Альона Мазуренко Неділя, 2 лютого 2025, 15:58
Зеленський про конфлікт АОЗ і Міноборони: Умєров чітко розуміє, що пауз в постачанні армії не має бути
Зеленський, фото: ОП

Президент Володимир Зеленський, коментуючи конфлікт керівництва АОЗ та міністра оборони Рустема Умєрова, заявив, що міністр має право робити все, щоб не було ніякого гальмування в постачанні озброєння для Збройних сил України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю Associated Press

Пряма мова: "У нас є міністр оборони, який чітко розуміє, що, не дай Боже, будуть якісь паузи десь хоч від когось в підтримці нашої армії: від дронів до ППО, будуть не тільки втрати у військових, будуть втрати цивільного населення, будуть страждати діти, буде більше ударів, буде більш сильна Росія. Він не може робити жодної паузи в постачанні. У нього є контракт.

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Якщо інституційно у нього є проблеми з цим, з підписанням контрактів, з постачанням або, не дай Боже, ми бачимо сигнал щодо зменшення якоїсь підтримки наших ЗСУ. Не дай Боже, я отримаю якусь інформацію, що пакети артзброї, які приходять, якась інституція з вертикалі міністра оборони не підписує контракти... Тут не може бути пауз в термінових рішеннях.

Тому міністр оборони має право робити все, щоби не було ніякого гальмування в постачанні. Сьогодні всі наші гроші в Міністерстві оборони. Всі наші гроші в нашій армії. І якщо там є гроші, а якась поставка не прийшла, то, чесно кажучи, він повинен зробити все, щоб більше таких проблем не було...І він це виконує".

Нагадаємо:

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  • Директорка ДП "Агенція оборонних закупівель" Марина Безрукова звернулася до президента Володимира Зеленського з проханням втрутитися у конфліктну ситуацію, що виникла довкола АОЗ.
  • Наглядова рада АОЗ вирішила продовжити контракт з Безруковою на рік, а Міністерство оборони відмовилося погодити це рішення. Безрукову відсторонили від посади для службового розслідування та призначили тимчасового виконувача обов'язків – Арсена Жумаділова з Державного оператора тилу.
  • 31 січня Міністерство юстиції пояснило статуси керівників ДП "Агенція оборонних закупівель", які останній тиждень постійно змінювалися: Безрукова – директорка АОЗ, але відсторонена, Жумаділов – т.в.о.Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) звернулася до президента України, Верховного Головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського із проханням невідкладно втрутитися в ситуацію, що склалася навколо державного підприємства "Агенція оборонних закупівель". Її робота паралізована.

ЗеленськийУмєров РустемМіноборони
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