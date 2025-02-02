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Зеленський: Ми відстояли свою незалежність і як ніколи близькі до миру

Катерина ТищенкоНеділя, 2 лютого 2025, 16:10
Зеленський: Ми відстояли свою незалежність і як ніколи близькі до миру
Володимир Зеленський, фото Дмитра Ларіна, УП

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відстояла свою незалежність і зараз близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Associated Press

Пряма мова: "Ми боремося, ми живемо, ми робимо все, щоб наблизити мир. Ми до цього близько як ніколи впродовж цих трьох років війни.

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Ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю, багато різних міст і сіл. На жаль, ми втратили багато людей. Я дуже пишаюся героїчними нашими людьми. Хто міг все це уявити? Ніхто. Хто міг про все це знати, про всі ці наслідки? Ніхто.

Тому ми повинні зробити все, щоб життя України стабілізувалося і щоб був мир у всіх українців. Я думаю, що це найголовніше".

Зеленськиймир
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