Росіяни атакували маршрутку в Херсоні: 5 постраждалих, з них двоє дітей

Російські війська атакували з БпЛА маршрутку в Херсоні, внаслідок чого постраждало 5 людей, з яких двоє дітей.

Джерело: керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram

Пряма мова: "Росіяни атакували з БпЛА маршрутку у Херсоні. Наразі відомо про пʼятьох постраждалих, серед яких двоє дітей.

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У 12-річного хлопчика, 13-річної дівчинки та трьох жінок, 38, 52 й 54 роки, діагностували вибухові та черепно-мозкові травми, а також контузії.

Усіх потерпілих доставили до медичних закладів. Лікарі надають їм необхідну допомогу".