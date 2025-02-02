Зеленський очікує візиту спецпредставника Трампа найближчим часом

Президент Володимир Зеленський очікує візиту спецпредставника Дональда Трампа з питань Росії та України Кіта Келлога та його команди в Україну найближчим часом.

Джерело: Зеленський в інтерв'ю Associated Press

Пряма мова: "Келлог і люди в його команді… Я впевнений, що вони будуть дуже скоро в Україні. Для них це важливо, і ми так домовлялись з президентом Трампом, що команди почнуть домовлятись більше. Так воно і буде. У них є контакти, є розмови по телефону, є онлайн-контакти. Наживо найближчим часом, я думаю, буде зустріч".

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Деталі: Зеленський зазначив, що "мав сигнали, що найближчим часом команда США буде в Україні". Він зазначив, що минулого разу дата візиту була перенесена "через якісь юридичні питання в США".

Президент додав, що не знає чіткої дати, на яку планується візит Келлога.

"Для нас важливо, щоб це відбулося найближчими тижнями, найближчими датами. Я думаю, все це станеться", – сказав він.

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На питання про його ставлення до намагання Келлога закінчити війну в Україні протягом 100 днів Зеленський зазначив, що президент США Дональд Трамп продемонстрував свою рішучість.

"Тотальні санкційні кроки б нам допомогли. Сильна підтримка нашої армії, не зупинка цієї допомоги – це дуже важливо. Я думаю, що тиск різними кроками, зменшення ціни на енергетику, запровадження санкцій не тільки на енергетичний простір та індустрію Росії, а також на їх банківську систему, а також змушення Путіна піти на поступки і піти на дипломатичне рішення цього питання. Я думаю, що це найближчі й найважливіші кроки", – сказав Зеленський.

Водночас він підкреслив, що Україні важливо розуміти, які вона матиме гарантії безпеки після закінчення гарячої стадії війни.

"Ми всі хочемо закінчити гарячу стадію війни і перейти до дипломатії", – додав він.

Що передувало: У грудні Зеленський заявив, Келлог відвідає Україну ще до інавгурації нового президента США Дональда Трампа.

Згодом стало відомо, що Келлог відклав поїздку до Києва та інших європейських столиць.

У МЗС України заявили, що візит Келлога до України відклали з юридичних причин, і що поїздка відбудеться після інавгурації нового президента США, яка відбулася 20 січня.