Скандальну кампанію "Медузи" припинили, матеріали видалили – посол

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв повідомив, що берлінське агентство Lure видалило всі матеріали, пов'язані з рекламною кампанією російського видання "Медуза" після скандалу, пов'язаного з використанням зображень постраждалих від війни українців.

Джерело: Макеєв у Facebook

Пряма мова: "Ну що ж, зимове нашестя медуз на Європу й Канаду ми з вами, здається, спинили. Щойно отримав відповідь від креативного директора й засновника Lure на мій вчорашній лист.

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Головне в листі – це слова, що Lure видалив всі повʼязані з кампанією матеріали з мережі й проінструктував партнерів невідкладно припинити їхню демонстрацію на будь-яких платформах.

"Припинення демонстрації всіх повʼязаних із кампанією матеріалів" означає завершення кампанії.

Тепер, дорога громадо, прошу вашого сприяння: треба переконатися, що кампанію дійсно скасовують. Тому повідомляйте тут, якщо бачитимете ще ролики чи візуальну рекламу.

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Нашим колегам-дипломатам в інших країнах, куди креативною течією теж занесло тіньовий флот медуз, напишу – стежитимемо за нашим демократичним морем разом".

Деталі: Макеєв також додав, що повідомив пана Ярослава (очевидно, Ярослава Базилевича, фото якого було використано в кампанії "Медузи" – ред.) про особисті вибачення агенції.

Що передувало: 1 лютого МЗС України рішуче засудило демонстрацію зображень українців, які постраждали від російської агресії, у рекламному ролику для російського видання "Медуза", що базується в Латвії.

Розробкою цієї реклами для "Медузи" займалося берлінське агентство Lure. За свої послуги агентство не взяло грошей. Реклама демонструвалася, зокрема, у кінотеатрах Берліна, а також на вуличних носіях.

Відео містило кадри війни в Україні, зокрема момент похорону дружини та доньок Ярослава Базилевича, який втратив сім’ю через російську атаку на Львів.