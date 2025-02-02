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Зеленський назвав обов'язкову умову наближення миру

Катерина ТищенкоНеділя, 2 лютого 2025, 21:06
Зеленський назвав обов'язкову умову наближення миру
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що протиповітряна оборона і достатня кількість ракет до неї є обов'язковою умовою наближення миру в Україні.

Джерело: вечірнє звернення президента

Пряма мова: "Саме тому для України і для реального миру потрібні гарантії – гарантії, що таке зло буде зупинене. Надійно. Не просто якимись словами чи кількома паперами, а тим, що здатне буде гарантувати відсутність російського терору.

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ППО й достатня кількість протиракет – це обов'язкова умова наближення миру. Я вдячний усім партнерам, які нам допомагають із цим і які мають повне бачення, що саме нам потрібно.

"Петріоти", "Айріс-Т", усі види необхідної ППО, розвиток дронів та інвестиції у виробництво зброї тут, в Україні, – це захист життів наших людей, це захист самої ідеї, що мир – можливий".

Що передувало: В інтерв'ю Associated Press, опублікованому 2 лютого, Зеленський заявив, що Україна відстояла свою незалежність і зараз близька до миру як ніколи за майже три роки повномасштабної війни.

ЗеленськийППОмир
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