Сотню співробітників USAID відправили у "відпустку", а Маск заявив, що агентству "час померти" – Reuters

Протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а мільярдер Ілон Маск заявив, що цій організації "час померти".

Джерело: Reuters

Деталі: За словами трьох джерел агентства, адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

Реклама:

За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб.

За словами одного з джерел, двоє високопоставлених чиновників, які курирують операції з безпеки агентства, також були відправлені в адміністративну відпустку після того, як відмовилися передати секретні документи співробітникам Департаменту ефективності уряду Ілона Маска (DOGE).

Метт Хопсон, призначений адміністрацією Трампа на посаду керівника апарату, подав у відставку, повідомили п'ять джерел. Джерело в Конгресі повідомило, що його відставка відбулася після того, як співробітники служби безпеки були відправлені у відпустку.

Зазначається, що чистка відбулася після більш ніж тижневого хаосу в USAID, головному агентстві Вашингтона, що фінансує життєво важливу допомогу в усьому світі на мільярди доларів.

Тим часом союзник Трампа, мільярдер Ілон Маск у неділю продовжив критикувати Державний департамент та USAID у своїх дописах та репостах на X. Трамп доручив Маску очолити федеральну групу зі скорочення витрат з широкими наглядовими повноваженнями. Представники DOGE часто відвідують штаб-квартиру USAID у Вашингтоні.

У неділю Маск звинуватив USAID у тому, що воно є "злочинною організацією", не надавши жодних доказів, і додав: "Час їй померти".

USAID is a criminal organization.



Time for it to die. https://t.co/sWYy6fyt1k