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Сотню співробітників USAID відправили у "відпустку", а Маск заявив, що агентству "час померти" – Reuters

Катерина ТищенкоНеділя, 2 лютого 2025, 23:48
Сотню співробітників USAID відправили у відпустку, а Маск заявив, що агентству час померти – Reuters
Штаб-квартира USAID у Вашингтоні, фото Getty Images

Протягом останнього тижня близько 100 співробітників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) були відправлені в адміністративну відпустку, а мільярдер Ілон Маск заявив, що цій організації "час померти".

Джерело: Reuters

Деталі: За словами трьох джерел агентства, адміністрація нового президента США Дональда Трампа на вихідних відправила в адміністративну відпустку ще десятки співробітників USAID, оскільки прагне скасувати незалежність агентства і передати його під контроль Державного департаменту.

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За словами джерел, майже 30 кар'єрних співробітників бюро з питань законодавства та зв'язків з громадськістю втратили доступ до своєї електронної пошти, в результаті чого загальна кількість старших кар'єрних співробітників USAID, які були відправлені у відпустку протягом останнього тижня, наблизилася до 100 осіб.

За словами одного з джерел, двоє високопоставлених чиновників, які курирують операції з безпеки агентства, також були відправлені в адміністративну відпустку після того, як відмовилися передати секретні документи співробітникам Департаменту ефективності уряду Ілона Маска (DOGE).

Метт Хопсон, призначений адміністрацією Трампа на посаду керівника апарату, подав у відставку, повідомили п'ять джерел. Джерело в Конгресі повідомило, що його відставка відбулася після того, як співробітники служби безпеки були відправлені у відпустку.

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Зазначається, що чистка відбулася після більш ніж тижневого хаосу в USAID, головному агентстві Вашингтона, що фінансує життєво важливу допомогу в усьому світі на мільярди доларів.

Тим часом союзник Трампа, мільярдер Ілон Маск у неділю продовжив критикувати Державний департамент та USAID у своїх дописах та репостах на X. Трамп доручив Маску очолити федеральну групу зі скорочення витрат з широкими наглядовими повноваженнями. Представники DOGE часто відвідують штаб-квартиру USAID у Вашингтоні.

У неділю Маск звинуватив USAID у тому, що воно є "злочинною організацією", не надавши жодних доказів, і додав: "Час їй померти".

Веб-сайт USAID не працює з другої половини дня в суботу, що є ознакою близького кінця для агентства, яке фінансує програми, починаючи від охорони здоров'я жінок у зонах конфліктів і закінчуючи доступом до чистої води, лікуванням ВІЛ/СНІДу, енергетичною безпекою та антикорупційною роботою, пише Reuters.

Передісторія:

  • 25 січня 2025 року США призупинили усю невійськову міжнародну допомогу на 90 днів. Тоді представник USAID повідомляв, що співробітникам, відповідальним за проєкти в Україні, було наказано зупинити всю роботу.
  • Два джерела Reuters, знайомі з перебігом дискусій, повідомили в п'ятницю 31 січня, що адміністрація Трампа прагне позбавити агентство незалежності і передати його під контроль Державного департаменту США.
  • Сайт USAID припинив роботу 1 лютого.

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