Премʼєр Великої Британії закликає посилити санкції проти Росії та підтримувати Україну

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі 3 лютого закликатиме посилити економічний тиск на Росію та продовжувати підтримку України.

Джерело: канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії (Даунінг-стріт)

Деталі: Як зазначено в заяві Даунінг-стріт, під час саміту Кір Стармер зосередить увагу на необхідності розширення санкцій, спрямованих проти ключових джерел фінансування російської військової машини. Особливу увагу буде приділено енергетичному сектору та компаніям, що забезпечують виробництво ракет у Росії.

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Дослівно: "Я тут для того, щоб разом із нашими європейськими партнерами продовжувати тиск, націлений на доходи від енергоносіїв і компанії, що забезпечують ракетні заводи, щоб знищити військову машину Путіна. Тому що в підсумку, разом із нашою військовою підтримкою, саме це наблизить мир".

Деталі: Прем’єр-міністр наголосить на ефективності вже введених обмежень проти "тіньового флоту" та компаній, що займаються транспортуванням російських енергоносіїв. На Даунінг-стріт нагадали, що Велика Британія ввела санкції проти більш ніж 100 суден, які використовувалися для транспортування російських енергоносіїв.

"Прем'єр-міністр закличе Європу продовжувати чинити тиск на Путіна разом із постійною військовою підтримкою України, щоб забезпечити їй максимально сильні позиції цього року", – йдеться в повідомленні.

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