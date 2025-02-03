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Премʼєр Великої Британії закликає посилити санкції проти Росії та підтримувати Україну

Іван Д'яконовПонеділок, 3 лютого 2025, 05:50
Премʼєр Великої Британії закликає посилити санкції проти Росії та підтримувати Україну
Кір Стармер. Фото: Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час неформального саміту лідерів ЄС у Брюсселі 3 лютого закликатиме посилити економічний тиск на Росію та продовжувати підтримку України.

Джерело: канцелярія прем’єр-міністра Великої Британії (Даунінг-стріт)

Деталі: Як зазначено в заяві Даунінг-стріт, під час саміту Кір Стармер зосередить увагу на необхідності розширення санкцій, спрямованих проти ключових джерел фінансування російської військової машини. Особливу увагу буде приділено енергетичному сектору та компаніям, що забезпечують виробництво ракет у Росії.

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Дослівно: "Я тут для того, щоб разом із нашими європейськими партнерами продовжувати тиск, націлений на доходи від енергоносіїв і компанії, що забезпечують ракетні заводи, щоб знищити військову машину Путіна. Тому що в підсумку, разом із нашою військовою підтримкою, саме це наблизить мир".

Деталі: Прем’єр-міністр наголосить на ефективності вже введених обмежень проти "тіньового флоту" та компаній, що займаються транспортуванням російських енергоносіїв. На Даунінг-стріт нагадали, що Велика Британія ввела санкції проти більш ніж 100 суден, які використовувалися для транспортування російських енергоносіїв.

"Прем'єр-міністр закличе Європу продовжувати чинити тиск на Путіна разом із постійною військовою підтримкою України, щоб забезпечити їй максимально сильні позиції цього року", – йдеться в повідомленні.

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Передісторія: 

  • Під час неформального саміту лідерів Європейського Союзу, який відбудеться у понеділок, 3 лютого, у Брюсселі, можуть бути обговорені заяви нового президента США Дональда Трампа щодо Гренландії, а також питання воєнної допомоги Україні у нових геополітичних умовах.
  • 16 січня Україна та Британія підписали історичну угоду про 100-річне партнерство задля поглиблення безпекових зв'язків та зміцнення партнерства для майбутніх поколінь.
  • В декларації, підписаній паралельно з Угодою про сторічне партнерство, зокрема, сказано, про варіанти розгортання та утримання оборонної інфраструктури в Україні, включаючи військові бази, склади матеріально-технічного забезпечення, сховища резервної військової техніки та запаси військового резерву.

Велика Британіясанкціїдопомога Україні
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