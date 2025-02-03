Трамп: Мита на імпорт з ЄС будуть запроваджені найближчим часом

Президент США Дональд Трамп заявив про намір найближчим часом ввести мита на європейські товари, звинувативши Європейський Союз у несправедливій торговельній політиці щодо Сполучених Штатів.

Джерело: BBC

Пряма мова Трампа: "Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не приймають, а ми приймаємо від них усе – від мільйонів автомобілів до величезної кількості продовольства та сільгосппродукції".

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Деталі: На запитання BBC, чи є конкретні терміни оголошення тарифів на ЄС, Трамп відповів: "Я б не сказав, що є конкретний графік, але це станеться дуже скоро".

Пряма мова Трампа: "Сполучені Штати були обкрадені практично всіма країнами світу. Ми маємо дефіцит майже з кожною країною – не з усіма, але з більшістю, і ми це змінимо. Це було несправедливо.

Вони справді користувалися [США]".

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