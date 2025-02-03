Трамп: Мита на імпорт з ЄС будуть запроваджені найближчим часом
Президент США Дональд Трамп заявив про намір найближчим часом ввести мита на європейські товари, звинувативши Європейський Союз у несправедливій торговельній політиці щодо Сполучених Штатів.
Джерело: BBC
Пряма мова Трампа: "Вони не приймають наші автомобілі, не приймають нашу сільськогосподарську продукцію. Вони майже нічого не приймають, а ми приймаємо від них усе – від мільйонів автомобілів до величезної кількості продовольства та сільгосппродукції".
Деталі: На запитання BBC, чи є конкретні терміни оголошення тарифів на ЄС, Трамп відповів: "Я б не сказав, що є конкретний графік, але це станеться дуже скоро".
Пряма мова Трампа: "Сполучені Штати були обкрадені практично всіма країнами світу. Ми маємо дефіцит майже з кожною країною – не з усіма, але з більшістю, і ми це змінимо. Це було несправедливо.
Вони справді користувалися [США]".
Передісторія:
- 2 лютого президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц після погроз Трампа запровадити мита на товари з ЄС заявив, що Євросоюз має "простір для дій" як велика економічна сила.
- Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи проти ЄС, заявив, що ситуація дуже серйозна.
- Європейський Союз заявив, що вживе необхідних заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп вирішить запровадити тарифи проти європейського імпорту.