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Дрони атакували енергетичні об'єкти Росії

Іван Д'яконовПонеділок, 3 лютого 2025, 07:12
Дрони атакували енергетичні об'єкти Росії
скриншот

У ніч на 3 лютого безпілотники атакували паливні та енергетичні об’єкти в Астраханській та Волгоградській областях Росії.

Джерело: російські телеграм-канали, Reuters, губернатор Астраханської області Ігор Бабушкін

Деталі: Бабушкін заявив, що Збройні сили України намагалися атакувати безпілотниками об’єкти в регіоні, зокрема паливні та енергетичні. "Внаслідок падіння одного з дронів виникла пожежа, постраждалих немає", – написав він. 

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Хоча Бабушкін не уточнив, який саме об’єкт постраждав, повʼязаний з російськими спецслужбами Telegram-канал Baza повідомив про атаку на газопереробний завод поблизу Астрахані. 

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Також "Росавіація" призупиняла польоти в аеропортах Астрахані, Казані, Нижньокамська, Саратова, Ульяновська, Владикавказа, Грозного та Махачкали.

Аналогічні обмеження були вжиті в аеропорту Волгограда, де також повідомлялося про вибухи на нафтопереробному заводі та перебої з електропостачанням у місті.

За словами очільника Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрія Коваленка, удари по російських нафтопереробних заводах мають на меті зупинити виробництво пального, яким забезпечується російська армія.

"Важливо, щоб Волгоградський НПЗ припинив виробляти бензин, дизельне пальне, мазут і авіаційне пальне, якими він забезпечує російську армію", – зазначив Коваленко.  

У Міністерстві оборони Росії заявили, що протиповітряна оборона РФ за ніч перехопили та знищили 70 українських безпілотників над територією Росії, з них 25 – над Волгоградською областю, 27 – над Ростовською областю та 7 – над Астраханською областю.

Волгоградський НПЗ, який нещодавно зазнав атаки, є одним із найбільших у Росії з потужністю переробки близько 14 мільйонів тонн нафти на рік.

безпілотникиРосія
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