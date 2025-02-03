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Повітряні сили: Над Україною збили 38 російських дронів, 25 – не досягли цілей

Анастасія ПроцПонеділок, 3 лютого 2025, 09:18
Повітряні сили: Над Україною збили 38 російських дронів, 25 – не досягли цілей
фото: ПС

Від вечора 2 лютого російські окупанти атакували Україну 71-м БпЛА; 38 дронів вдалося знищити, ще 25 були локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Дослівно: "Станом на 09.00 підтверджено збиття 38-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Запорізькій, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях. 25 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені  (без негативних наслідків)".

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Деталі: Повітряні сили зазначили, що внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Харківщина та Черкащина.

У Повітряних Силах додали, що окупанти запускали БпЛА з напрямків російських міст Курськ, Орел, Міллерово та Приморсько-Ахтарськ, а також із тимчасово окупованого Криму.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Повітряні сили ЗСУ
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