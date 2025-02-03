Трамп попередив американців, що у торговій війні вони можуть відчути "біль"

Президент США Дональд Трамп попередив американців, що вони можуть зіткнутися з економічним "болем" через торгові тарифи проти трьох найбільших торговельних партнерів Сполучених Штатів – Мексики, Канади і Китаю. Він також пригрозив ширшою торговельною війною, яка охопить Європейський Союз і, можливо, Британію.

Джерело: Трамп у своїй соцмережі Truth Social, повідомляє "Європейська правда"

Пряма мова: "Це буде золотий час для Америки! Чи буде біль? Так, можливо (а можливо і ні!). Але ми зробимо Америку знову великою! І все це буде варте тієї ціни, яку доведеться заплатити".

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Деталі: Трамп повідомив журналістам, що планує провести переговори з лідерами Канади та Мексики 3 лютого щодо мит, які, на думку експертів, можуть похитнути світову економіку, хоча він не натякав на те, що переосмислює свої дії.

Трамп також сказав, що тарифи на товари з ЄС "безумовно будуть", і що це станеться "досить скоро". Він також припустив, що Велика Британія може стати об'єктом тарифів.

ЄС 2 лютого заявив, що "рішуче" відповість, якщо Трамп запровадить тарифи, хоча Брюссель сподівається уникнути торговельної війни шляхом переговорів.

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Останні заяви Трампа з'явилися в той час, коли країни, проти яких спрямовані тарифи – Канада, Мексика і Китай – погрожували заходами у відповідь, а також закликали до торговельних переговорів замість тарифів, які можуть призвести до зростання витрат для споживачів і завдати удару по економіці всіх залучених сторін.

Трамп каже, що тарифи необхідні для стримування імміграції та торгівлі наркотиками і стимулювання вітчизняної промисловості.

Оскільки Канада та Мексика є головними джерелами імпорту сирої нафти в США, ціни на нафту в Сполучених Штатах підскочили більш ніж на 1 долар, тоді як ф’ючерси на бензин зросли на 3%, повідомило агентство Reuters.

Мита Трампа охоплять майже половину всього імпорту США і вимагатимуть від Сполучених Штатів більш ніж подвоїти власне виробництво, передбачають аналітики.

Мита Трампа, викладені в трьох виконавчих указах, мають набути чинності у вівторок. Канада і Мексика анонсували власні 25-відсоткові тарифи на американські товари у відповідь на дії Трампа.

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