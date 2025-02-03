РФ розглядає ОАЕ та Саудівську Аравію як місця для зустрічі Путіна й Трампа – Reuters

Росія розглядає Саудівську Аравію та ОАЕ як потенційні локації для зустрічі між американським президентом Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деталі: Російські офіційні особи неодноразово заперечували будь-які прямі контакти зі США щодо підготовки телефонної розмови між Трампом і Путіним, яка передуватиме можливій зустрічі пізніше цього року.

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Однак, за словами російських джерел, які говорили на умовах анонімності, російські високопосадовці відвідали Саудівську Аравію та ОАЕ протягом останніх тижнів.

Одне з джерел повідомило, що в Росії все ще існує певна опозиція цій ідеї, оскільки деякі дипломати і співробітники розвідки вказують на тісні військові та безпекові зв'язки, які мають як Саудівська Аравія, так і ОАЕ зі Сполученими Штатами.

І Трамп, і Путін розвинули дружні відносини з правителями Саудівської Аравії та ОАЕ.

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Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман був першим главою іноземної держави, якому Трамп зателефонував після вступу на посаду. Під час свого виступу по відеозв'язку перед аудиторією на Всесвітньому економічному форумі в Давосі він назвав спадкового принца "фантастичним хлопцем".

Путін, який відвідав Саудівську Аравію та ОАЕ у 2023 році, заявив у вересні минулого року, що він вдячний Мухаммеду бін Салману за допомогу в організації найбільшого обміну полоненими між США та Росією з часів холодної війни.

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