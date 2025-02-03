Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Іван Болотов

Під час виконання бойового завдання загинув льотчик-винищувач Повітряних сил ЗСУ капітан Іван Болотов.

Джерело: 831 бригада тактичної авіації

Дослівно: "Так сміливо боронити і так відчайдушно битися в небі за Україну майже три роки повномасштабної війни можуть лише найкращі воїни світу.

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Із сумом повідомляємо про непоправну втрату…Не повернувся з бойового завдання наш побратим, великий патріот своєї країни – льотчик-винищувач Повітряних Сил капітан Іван Болотов".

Деталі: Як зазначають у бригаді, військовослужбовцю було 24 роки, однак попри свій молодий вік, він був грамотним і досвідченим воїном, "який нещадно бив окупанта на усіх його підступах та напрямках фронту".

Дослівно: "Льотчики не вмирають, вони навіки залишаються в небі...Висловлюємо співчуття рідним Івана, він загинув у бою, як Герой! Він залишиться для нас прикладом високої мужності, незламності та жаги до перемоги! Вічна шана і пам’ять".