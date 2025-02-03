Сирський: Почався перехід ЗСУ на корпусну структуру

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський заявив про початок реалізації заходів з переходу на корпусну структуру.

Джерело: Сирський у соцмережах

Пряма мова: "Враховуємо виклики часу та працюємо на посилення армії навіть у тих непростих умовах, що склалися. Триває реформа організаційної структуру Збройних сил. Приступили до реалізаціі заходів з переходу на корпусну структуру.

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Лютий буде непростий для нашого війська, але і ворогові доведеться несолодко. Визначив завдання відповідним командуванням та органам військового управління.

Противник не зменшує інтенсивність своїх атак, і саме на цьому тлі відбуватиметься виконання наших задач".

Деталі: Головком зазначив, що провів важливу нараду за підсумками діяльності Збройних сил України у першому місяці 2025 року.

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Вказано, що Сирський зробив акцент на потребі покращити роботу в напрямку рекрутингу та посилення психологічної стійкості воїнів.

Що передувало: У листопаді кілька видань з посиланням на джерела у ЗСУ писали, що у Збройних силах України представлять концепцію реформування, згідно з якою українська армія перейде на систему "корпус-бригада".

Зазначалось, що така система дозволить суттєво зекономити людський та матеріальний ресурс.

Довідково: Як писав Militarnyi, армійський корпус зазвичай складається з декількох бойових дивізій й/або бригад та формувань забезпечення. Україні в спадок від Радянського Союзу дісталось 6 армій та один армійський корпус, які були поступово реформовані в 7 армійських корпусів в середині 90-х років.

У сухопутних військах України в 90-х роках корпуси були оперативно-тактичним об’єднанням, коли до їх бойового складу входили дивізії й бригади. Але з ходом реформ 00-х років, та розформуванням дивізій у бригади корпуси перетворились на вищі тактичним з’єднанням.

Пізніше армійські корпуси були повністю розформовані, а на базі частини з них були створені Оперативні командування. Останній 8-й армійський корпус, було розформовано у 2015 році. Однак, залишався Корпус резерву.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, було сформовано 9-й та 10-й армійські корпуси. А Корпус резерву був переформатований в 11-й армійський корпус.

Окрім армійських корпусів в складі Сухопутних військ, були створені корпуси Десантно-штурмових військ (Корпус швидкого реагування) та Корпус морської піхоти. Також був сформований у складі Сил спеціальних операцій Корпус "Рейнджерів", який спеціалізується на розвідці, проведенні штурмових операцій та рейдів у тилу ворога.