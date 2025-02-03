Повітряний простір Молдови порушив дрон, який залетів з України

Міністерство оборони Молдови заявило, що 3 лютого над територією країни був зафіксований невідомий безпілотник, який залетів з боку України, порушивши повітряний простір.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву молдовського Міноборони

Деталі: За повідомленням, несанкціонований політ виявили та відстежили системи моніторингу повітряного простору Національної армії.

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Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45 ночі. Траєкторія польоту: Павлівка (Україна), Карманова – Маяк – Григоріополь. Після цього безпілотник залишив повітряний простір Молдови за тією ж траєкторією.

У відомстві не надали більше деталей щодо типу безпілотника і того, кому він належав.

Передісторія:

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