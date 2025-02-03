Повітряний простір Молдови порушив дрон, який залетів з України
Понеділок, 3 лютого 2025, 14:56
Міністерство оборони Молдови заявило, що 3 лютого над територією країни був зафіксований невідомий безпілотник, який залетів з боку України, порушивши повітряний простір.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на заяву молдовського Міноборони
Деталі: За повідомленням, несанкціонований політ виявили та відстежили системи моніторингу повітряного простору Національної армії.
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Порушення зафіксували між 00:30 та 00:45 ночі. Траєкторія польоту: Павлівка (Україна), Карманова – Маяк – Григоріополь. Після цього безпілотник залишив повітряний простір Молдови за тією ж траєкторією.
У відомстві не надали більше деталей щодо типу безпілотника і того, кому він належав.
Передісторія:
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- Після початку повномасштабного вторгнення РФ російські БпЛА неодноразово падали на території Молдови.
- Повітряний простір Молдови також порушували ракети, що викликало засудження з боку молдовської влади.