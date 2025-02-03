Дуда: Польща й надалі підтримуватиме Україну, але для цього "не обов’язково" розгортати війська

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив готовність надалі підтримувати Україну, але наголосив, що для цього не обов’язково залучати польські війська.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Дуди для Financial Times

Деталі: У інтерв'ю газеті Дуда підтримав скептицизм прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска щодо відправки військ в Україну як частини західних сил, розгорнутих для забезпечення виконання будь-якої мирної угоди.

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За його словами, Польща "постійно допомагає" Україні, постачаючи зброю, а також слугуючи логістичним центром для військової та гуманітарної допомоги.

У той же час, на його думку, Польща є "найбільш вразливою до потенційних російських атак".

"Ми будемо допомагати Україні і в майбутньому, тому що це необхідно. Ми не обов'язково повинні розгортати там наші війська", – наголосив він.

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Також Дуда вважає, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа запросить за стіл переговорів інші держави, крім України та Росії – "в інтересах України було б, щоб Польща також була там".

"Якщо ми подивимося на відроджений російський імперіалізм, то в цьому конкретному випадку польські та українські інтереси збігаються", – підсумував польський президент.

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