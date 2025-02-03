МЗС вимагає розслідувати смертельне побиття українця у Словаччині

Україна звʼязалася зі словацькими правоохоронцями на тлі повідомлень про побиття і смерть українця в Словаччині.

Джерело: міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає "Європейська правда"

Деталі: Про побиття українця на імʼя Любомир словацькі ЗМІ повідомили минулого тижня.

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За інформацією телеканалу TA3, чоловіка спіймали на крадіжці в магазині 30 січня, після чого у справу втрутилась поліція Братислави. Від отриманих під час затримання травм українець помер у лікарні наступного дня.

Розслідування смерті Любомира почали після того, як лікар швидкої допомоги, який надавав чоловікові допомогу, повідомив про підозру в побитті українця спецпризначенцями, стверджує TA3.

Як пише словацький портал Aktuality, причиною конфлікту могло стати те, що Любомир був бездомним.

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Наразі поліція Словаччини розглядає кілька версій смерті громадянина України.

"У справі відкрито кримінальне провадження за фактом умисного вбивства. На цей час тривають процесуальні дії, і тому ми не можемо надати будь-яку додаткову інформацію", – повідомила представниця слідства Андреа Добяшова.

Глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив 3 лютого, що "шокований трагічною смертю громадянина України в Братиславі".

"Ми не можемо виключати етнічну ворожнечу як одну з причин цього злочину. На моє доручення наше посольство вже встановило контакт зі словацькою поліцією та омбудсменом", – додав він.

Міністр наголосив, що Київ вимагає "неупередженого розслідування та притягнення винних до відповідальності".

Нагадаємо, у жовтні 2024 року під час поліцейської операції в Польщі загинув 48-річний громадянин України.