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Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 лютого 2025, 21:15
Трамп офіційно призначив Келлога спецпредставником з питань України
Дональд Трамп. Фото - getty images

У понеділок, 3 лютого, американський президент  Дональд Трамп підписав офіційний указ про призначення генерал-лейтенанта у відставці Кіта Келлога спеціальним представником з питань України та Росії. 

Джерело: кореспондентка Голосу Америки Катерина Лісунова з Білого дому, пише "Європейська правда"

Деталі: Як повідомила журналістка, американський лідер підписав офіційний указ про призначення Келлога спеціальним представником з питань України та Росії. 

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Також він заявив, що США "досягли значного прогресу у відносинах між Росією та Україною".

Окремо, як зазначається, він висловив зацікавленість у придбанні українських рідкоземельних ресурсів в обмін на американську допомогу.

Нагадаємо, нещодавно Келлог заявляв, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

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А президент Володимир Зеленський заявив 1 лютого, що виключення України з переговорів між США та Росією про війну в Україні було б "дуже небезпечним", і попросив продовжити дискусії між Києвом і Вашингтоном для розробки плану припинення вогню.

ТрампСША
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