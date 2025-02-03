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Reuters: Адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну

Олег Павлюк, Тетяна ОлійникПонеділок, 3 лютого 2025, 22:42
Reuters: Адміністрація Трампа ненадовго зупиняла поставки зброї в Україну
ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Поставки американської зброї в Україну нещодавно були ненадовго призупинені, а потім відновилися на тлі обговорення адміністрацією Дональда Трампа політики щодо Києва.

Джерело: Reuters із посиланням на чотири джерела, пише "Європейська правда"

Деталі: Поставки зброї США до України після невеликої паузи були відновлені минулими вихідними після того, як Білий дім відмовився від початкової оцінки щодо "припинення всієї допомоги" Києву, сказали Reuters два джерела.

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За словами одного зі співрозмовників Reuters, в адміністрації Трампа існують угруповання, які розходяться в думках щодо того, до якої міри США повинні продовжувати допомагати Україні зброєю з американських запасів.

Невідомо, чи адміністрація Трампа буде офіційно визнавати паузу і подальше відновлення поставок американської зброї, зауважує агентство.

З моменту вступу Дональда Трампа на посаду президента США не оголошували жодних пакетів військової допомоги.

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Водночас передбачалось, що попередні поставки, схвалені Джо Байденом, продовжуватимуться в наступні тижні та місяці через відставання у виконанні.

За інформацією Reuters, в останній рік роботи адміністрації Байдена рішення щодо ключових поставок озброєнь в Україну гальмувалися через побоювання ескалації з боку Росії та адміністративну плутанину.

Нова адміністрація США поки не надіслала чіткого сигналу про те, чи продовжуватиме надавати військову допомогу Україні в її боротьбі проти повномасштабного вторгнення Росії.

Але Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.

Трампзброя
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