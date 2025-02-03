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У КНУКіМ після звинувачень у харасменті відсторонили від роботи викладача

Тетяна ОлійникПонеділок, 3 лютого 2025, 23:14
У КНУКіМ після звинувачень у харасменті відсторонили від роботи викладача
Олександр Балабан. ACMODASI

У Київському національному університеті культури і мистецтв відсторонили від роботи режисера Олександра Балабана після того, як його звинуватили в харасменті, зокрема в сексуальних домаганнях і неетичних висловлюваннях.

Джерело: факультет кіно і телебачення КНУКіМ, "Суспільне.Культура"

Деталі: Як повідомило керівництво факультету кіно і телебачення КНУКіМ, з 3 лютого Балабан не працює в університеті. Раніше він був завідувачем кафедри тележурналістики та акторської майстерності.

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Також в університеті зʼясують достовірність обставин, які викладені в мережі щодо викладача, посилять контроль за дотриманням етичних норм учасниками освітнього процесу, проведуть тренінги та вебінари серед викладачів та студентів.

Що передувало:

Раніше, як пише "Суспільне.Культура" в мережі з’явилась інформація про те, що Балабан нецензурно висловлювався до студенток, висловлював думку про статеве життя молодих акторок і змушував роздягатися для вистав.

студенти
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