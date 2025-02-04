Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном перед запровадженням мит проти Китаю

Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує провести переговори з Китаєм, піднявши ймовірність потенційної відстрочки 10% тарифу, який має набути чинності через кілька годин після відтермінування мит для Мексики і Канади.

Джерело: Bloomberg

Деталі: Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні в понеділок, Трамп сказав, що переговори з Китаєм відбудуться "ймовірно, протягом наступних 24 годин". На вихідних він оголосив, що мита щодо Китаю набудуть чинності у вівторок.

Реклама:

Пряма мова Трампа: "Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, мита будуть дуже, дуже значними".

Деталі: Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила Fox News, що Трамп планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про "незаконний китайський фентаніл, який щороку вбиває десятки тисяч американців".

Пряма мова Лівітт: "Президент дуже чітко дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося цього терпіти. І я б також додала, що багато тарифів президента Трампа з першого терміну все ще діють".

РЕКЛАМА:

Деталі: Bloomberg зазначає, що після того, як Трамп досяг домовленостей з Мексикою та Канадою про відстрочку 25% мит в обмін на більш жорсткі заходи проти міграції та торгівлі наркотиками, увага зосередилася на другій у світі економіці.

У публікації додають: для Пекіна угода про розподіл власності на додаток TikTok, що належить Китаю, ймовірно, також буде на порядку денному переговорів лідерів країн.

Передісторія: