Трамп планує поговорити із Сі Цзіньпіном перед запровадженням мит проти Китаю
Президент США Дональд Трамп заявив, що його адміністрація планує провести переговори з Китаєм, піднявши ймовірність потенційної відстрочки 10% тарифу, який має набути чинності через кілька годин після відтермінування мит для Мексики і Канади.
Джерело: Bloomberg
Деталі: Виступаючи перед журналістами у Вашингтоні в понеділок, Трамп сказав, що переговори з Китаєм відбудуться "ймовірно, протягом наступних 24 годин". На вихідних він оголосив, що мита щодо Китаю набудуть чинності у вівторок.
Пряма мова Трампа: "Якщо ми не зможемо укласти угоду з Китаєм, мита будуть дуже, дуже значними".
Деталі: Речниця Білого дому Керолайн Лівітт повідомила Fox News, що Трамп планує поговорити з президентом Китаю Сі Цзіньпіном про "незаконний китайський фентаніл, який щороку вбиває десятки тисяч американців".
Пряма мова Лівітт: "Президент дуже чітко дав зрозуміти Китаю, що ми не збираємося цього терпіти. І я б також додала, що багато тарифів президента Трампа з першого терміну все ще діють".
Деталі: Bloomberg зазначає, що після того, як Трамп досяг домовленостей з Мексикою та Канадою про відстрочку 25% мит в обмін на більш жорсткі заходи проти міграції та торгівлі наркотиками, увага зосередилася на другій у світі економіці.
У публікації додають: для Пекіна угода про розподіл власності на додаток TikTok, що належить Китаю, ймовірно, також буде на порядку денному переговорів лідерів країн.
Передісторія:
- Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.
- Китай планує оскаржити нові мита Трампа у Світовій організації торгівлі (СОТ), а також відповісти невизначеними контрзаходами.
- Пекін готує першу пропозицію, щоб спробувати запобігти подальшому підвищенню тарифів і технологічним обмеженням з боку адміністрації Трампа.