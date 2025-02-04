Трюдо: США відкладуть на місяць митні тарифи на імпорт з Канади
Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що США на місяць відкладуть впровадження оголошених мит на канадський імпорт.
Джерело: Трюдо в мережі Х
Пряма мова: "Пропоновані мита будуть відкладені щонайменше на 30 днів, поки ми працюємо разом".
Деталі: Також Трюдо зазначив, що після "продуктивної розмови" з президентом США Дональдом Трампом країни посилюють заходи для боротьби з торгівлею фентанілом.
Крім того, за його словами, Канада укріплює захист кордону.
Пряма мова: "Канада впроваджує план захисту кордону на 1,3 мільярда доларів, зміцнюючи його новими гелікоптерами, технологіями, збільшенням персоналу, посиленням координації з нашими американськими партнерами та додатковими ресурсами для боротьби з торгівлею фентанілом. Майже 10 000 персоналу будуть на місцях для захисту нашого кордону".
Деталі: Трюдо заявив про створення нової посади з контролю зусиль у боротьбі з наркоторгівлею.
Пряма мова: "Ми збираємося… додати мексиканські картелі до списку терористичних організацій, забезпечити цілодобове спостереження за кордоном і разом зі Сполученими Штатами створити спільну робочу групу з боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом фентанілу та відмиванням грошей.
Я також підписав нову директиву для розвідувальних служб, зосередженій на організованій злочинності та фентанілі, на що буде виділено 200 мільйонів доларів".
Що передувало: Трамп провів першу телефонну розмову з Трюдо після того, як країни обмінялись оголошеннями про запровадження тарифів на взаємний імпорт.
Передісторія:
- 2 лютого президент США Дональд Трамп підписав три укази про запровадження додаткових мит на товари з Канади, Мексики та Китаю. Це стало першим офіційним рішенням у межах торгівельної війни. Лідери Канади та Мексики пообіцяли відповісти аналогічними заходами.
- Канцлер Німеччини Олаф Шольц після погроз Трампа запровадити мита на товари з ЄС заявив, що Євросоюз має "простір для дій" як велика економічна сила.
- Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо, коментуючи погрози президента США Дональда Трампа запровадити тарифи проти ЄС, заявив, що ситуація дуже серйозна.
- Європейський Союз заявив, що вживе необхідних заходів у відповідь, якщо президент США Дональд Трамп вирішить запровадити тарифи проти європейського імпорту.