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Нічна атака БпЛА на Київ: уламки дрона виявили у недобудові на Печерську

Станіслав ПогоріловВівторок, 4 лютого 2025, 08:24
Нічна атака БпЛА на Київ: уламки дрона виявили у недобудові на Печерську
ілюстративне фото Getty Images

У ніч на 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону".

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За словами очільника столиці, руйнувань та постраждалих немає, пожежі не було.

Що було раніше:У ніч проти 4 лютого в Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах. Вранці очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО в Києві. О 6:05 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Кивабезпілотникивійна
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