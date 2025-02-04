Нічна атака БпЛА на Київ: уламки дрона виявили у недобудові на Печерську

У ніч на 4 лютого та вранці ворожі безпілотники атакували Київ та область, уламки дрона виявили у недобудові в Печерському районі столиці.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Telegram

Пряма мова: "Після нічної атаки БпЛА на Київщину в Печерському районі столиці на кількох поверхах 18-ти поверхової недобудови виявлені уламки дрону".

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За словами очільника столиці, руйнувань та постраждалих немає, пожежі не було.

Що було раніше:У ніч проти 4 лютого в Київській області сили ППО працювали по ворожих дронах. Вранці очільник Київської МВА Тимур Ткаченко повідомив про роботу ППО в Києві. О 6:05 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.