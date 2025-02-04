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На фронті відбулось 110 боєзіткнень, третина з них – на Покровському напрямку

Українська правдаВівторок, 4 лютого 2025, 08:25
На фронті відбулось 110 боєзіткнень, третина з них – на Покровському напрямку
Фото: Getty Images

Протягом минулої доби Генштаб зафіксував на фронті 110 бойових зіткнень. Найчастіше армія РФ атакувала на Покровському та Куп'янському напрямку.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Вчора (3 лютого – ред.) противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 91 авіаційного удару, скинув 139 КАБ, застосував 2241 дрон-камікадзе. Крім цього, здійснив понад 6000 обстрілів, з них 138 – із РСЗВ".

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Деталі: На Харківському напрямку українські військові відбили 1 атаку противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за минулу добу окупанти атакували 13 разів. Сили оборони зупиняли штурми ворога біля Петропавлівки, Піщаного та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог наступав 4 рази. Російські війська намагалися просунутися поблизу Новоєгорівки, Тернів, Новолюбівки та Ямполівки.

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На Сіверському напрямку окупанти атакували позиції українських захисників біля Білогорівки.

На Краматорському напрямку сталося 6 боєзіткнень у районах Часового Яру, Білої Гори, а також у напрямку Предтечиного та Ступочок.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Кримського, Торецька та Щербинівки. У деяких випадках окупанти використовували авіацію для підтримки своїх дій.

На Покровському напрямку українські військові зупинили 38 штурмових і наступальних дій агресора біля Малинівки, Новополтавки, Зеленого Поля, Тарасівки, Миролюбівки, Єлизаветівки, Проміня, Лисівки, Удачного, Надіївки, Успенівки, Новоолександрівки, Дачного та Покровська. Російська армія активно застосовувала штурмову та бомбардувальну авіацію.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 6 атак ворога біля Костянтинополя, Роздольного та Нового Комара.

На Гуляйпільському напрямку окупанти спробували прорватися 2 рази в напрямку Новосілки.

На Оріхівському напрямку українські військові відбили 2 атаки противника біля Новоданилівки та Щербаків.

На Придніпровському напрямку російські загарбники 8 разів штурмували позиції українських підрозділів, але без успіху. Окупанти застосовували авіацію.

В операційній зоні на Курщині українські військові за минулу добу відбили 7 атак російських військ. Крім цього, ворог завдав 60 авіаційних ударів, використав 91 керовану бомбу та здійснив 441 артилерійський обстріл, зокрема 5 разів застосував реактивні системи залпового вогню.

російсько-українська війнаокупаціявійна
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