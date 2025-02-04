Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримай нас, аби ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

Атака БпЛА на Черкащину: дрони вдарили по промислових підприємствах, вирує пожежа

Українська правдаВівторок, 4 лютого 2025, 08:45
Атака БпЛА на Черкащину: дрони вдарили по промислових підприємствах, вирує пожежа
Фото: ДСНС Черкащини

У ніч на 4 лютого росіяни атакували Черкащину дронами. В обласному центрі виникли пожежі на трьох приватних підприємствах.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах

Пряма мова: "По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах області. Однак не минулось без наслідків".

Реклама:
 
Фото: ДСНС Черкащини

Деталі: За словами начальника ОВА, станом на 08:00 вдалося загасити дві пожежі, але ліквідація ще однієї триває.

Інформація про потерпілих не надходила. Встановлюється масштаб завданої шкоди. Рятувальники проводять обстеження території. 

 
Фото: ДСНС Черкащини

Нагадаємо:

РЕКЛАМА:
  • У ніч проти 31 січня біля Черкас пролунав вибух, Повітряні сили повідомляли про масовану атаку ворожих безпілотників на регіони України.

Черкасибезпілотникиобстріл
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
На Донеччині і Дніпропетровщині застосували екстрені відключення – ДТЕК
Знизивши темп просування в Україні, росіяни продовжують зазнавати значних втрат – ISW
Трюдо: США відкладуть на місяць митні тарифи на імпорт з Канади
Агенція USAID перейшла під контроль Держдепу США
Планували теракт біля управління поліції: у Рівному затримали двох агентів РФ
МЗС вимагає розслідувати смертельне побиття українця у Словаччині
Усі новини...
Черкаси
Біля Черкас пролунав вибух на тлі ворожої дронової атаки – ЗМІ
Зі священника УПЦ МП з п'ятьма підозрами знімуть браслет стеження
У Черкасах пролунали вибухи під час дронової атаки
Останні новини
10:19
Енергетики запровадили аварійні відключення у 8 областях України
10:15
Ціни на нафту відреагували на початок дії мит США на Китай
10:08
До Сухопутних військ переводять близько 50 тис. військових усіх родів військ – джерело УП
10:02
Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця
09:41
Проти Мінфіну США подали позов через Маска
09:41
Росія атакувала Україну 65 безпілотниками: 37 дронів збили, 28 – локаційно втрачені  
09:34
Фон дер Ляєн про тарифи: ЄС готовий як до співпраці, так і рішучої відповіді США
09:20
ОСУВ "Хортиця": На Куп'янщині командири РФ змушують солдатів відбивати позиції під загрозою розстрілу
09:05
Трамп заявив, що новий суверенний фонд США може придбати TikTok
09:03
На Донеччині і Дніпропетровщині застосували екстрені відключення – ДТЕК
Усі новини...
Реклама:
Реклама: