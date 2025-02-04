Атака БпЛА на Черкащину: дрони вдарили по промислових підприємствах, вирує пожежа

У ніч на 4 лютого росіяни атакували Черкащину дронами. В обласному центрі виникли пожежі на трьох приватних підприємствах.

Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах

Пряма мова: "По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах області. Однак не минулось без наслідків".

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Фото: ДСНС Черкащини

Деталі: За словами начальника ОВА, станом на 08:00 вдалося загасити дві пожежі, але ліквідація ще однієї триває.

Інформація про потерпілих не надходила. Встановлюється масштаб завданої шкоди. Рятувальники проводять обстеження території.

Фото: ДСНС Черкащини

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