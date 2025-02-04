Атака БпЛА на Черкащину: дрони вдарили по промислових підприємствах, вирує пожежа
Вівторок, 4 лютого 2025, 08:45
У ніч на 4 лютого росіяни атакували Черкащину дронами. В обласному центрі виникли пожежі на трьох приватних підприємствах.
Джерело: начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах
Пряма мова: "По повітряних цілях працювали сили та засоби ППО: загалом знищено 12 "шахедів" у межах області. Однак не минулось без наслідків".
Реклама:
Деталі: За словами начальника ОВА, станом на 08:00 вдалося загасити дві пожежі, але ліквідація ще однієї триває.
Інформація про потерпілих не надходила. Встановлюється масштаб завданої шкоди. Рятувальники проводять обстеження території.
Нагадаємо:
РЕКЛАМА:
- У ніч проти 31 січня біля Черкас пролунав вибух, Повітряні сили повідомляли про масовану атаку ворожих безпілотників на регіони України.