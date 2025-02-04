Фон дер Ляєн про тарифи: ЄС готовий як до співпраці, так і рішучої відповіді США

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн на прес-конференції після засідання неформального саміту лідерів ЄС 3 лютого заявила, що Європейський Союз готовий до прагматичної співпраці зі Сполученими Штатами Америки, але у разі несправедливих нападів готовий дати рішучу відповідь.

Джерело: "Європейська правда"

Пряма мова: "Європейський Союз готовий до жорсткого, але конструктивного діалогу зі Сполученими Штатами. Але ми також визнаємо потенційні виклики у відносинах зі США. І ми готові до цього. У разі несправедливих чи свавільних нападів Європейський Союз дасть рішучу відповідь", – наголосила вона.

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Деталі: Президентка Єврокомісії нагадала, що високі тарифи, запроваджені США проти Канади та Мексики, "створюють непотрібні економічні потрясіння і стимулюють інфляцію".

"Ми не бачимо в цьому нічого доброго. Тому ми надаємо пріоритет продуктивним дискусіям і долучаємось до них на ранній стадії", – зробила висновок фон дер Ляєн.

"Звісно, ми повністю усвідомлюємо той факт, що у нас є власні виклики, які ми повинні подолати. Ми маємо виконати наше домашнє завдання – зосередимося на конкурентоспроможності Європейського Союзу", – додала вона.

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Передісторія:

Дональд Трамп анонсував 25-відсоткові тарифи на імпорт з Мексики та Канади, а ці держави відреагували своїми тарифами у відповідь на мита Трампа.

Також Трамп пригрозив обкласти додатковими митами товари з ЄС.

Висока представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас наголосила, що потенційна "торгова війна" між США та Європою була б на шкоду обом сторонам.

Детальніше на цю тему – у статті Дональд Трамп змінює торгові правила для світу. Що має робити Україна