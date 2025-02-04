До Сухопутних військ переводять близько 50 тис. військових усіх родів військ – джерело УП

Згідно з наказом головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського від 11 січня, близько 50 тисяч військовослужбовців усіх родів і видів військ будуть переведені у Сухопутні війська – для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротацій.

Джерело: стаття УП "8 очевидних та невідомих фактів щодо переведення спеціалістів у піхоту – розбір УП"

Дослівно: "За словами надійного співрозмовника УП у Генштабі ЗСУ, йдеться про переведення приблизно 50 тисяч військовослужбовців. Це 20% всіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті, якщо покладатися на цифри NYT".

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Деталі: У матеріалі з посиланням на джерело УП, зазначається, що метою такого великого переведення є початок першої за три роки повномасштабної війни ротації.

"Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз вчиться у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти. А завдяки цим переміщенням між військами, а також рекрутингу, ми зможемо це зробити. Уже є затверджений план ротацій", – поділився з УП співбесідник.

На запитання, чи пов'язане рішення запустити механізм ротацій із можливими перемовнами чи заморозкою лінії фронту, співрозмовник відповів, що ні. Українська армія, переконує він, зможе провести ротації і в умовах великої війни.

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Що було раніше: Перед цим повідомлялось, що з Повітряних сил Збройних сил України у 2024 та на початку 2025 років масово переводять військових до Сухопутних військ для поповнення бойових бригад. Останнє розпорядження головнокомандувача Олександра Сирського щодо переведення особового складу надійшло до військових частин ПС 11 січня. Згідно з цим наказом, за словами співрозмовника УП, у Сухопутні війська мають перевести понад 5 тисяч військових.