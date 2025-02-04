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Прокуратура: Прикриваючись зооволонтерством, чоловік та жінка на Харківщині шпигували за ЗСУ

Українська правдаВівторок, 4 лютого 2025, 11:16
Прокуратура: Прикриваючись зооволонтерством, чоловік та жінка на Харківщині шпигували за ЗСУ
Фото: Харківська обласна прокуратура

У передмісті Харкова правоохоронці затримали 61-річного чоловіка та його 52-річну співмешканку, які збирали інформацію про місця дислокації військових та техніки ЗСУ, видаючи себе за волонтерів, які допомагають безпритульним тваринам.

Джерело: Харківська обласна прокуратура в Telegram

Дослівно: "Підозрювані – мешканці одного із селищ, розташованих у передмісті Харкова. 

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Видаючи себе за зооволонтерів, які опікуються безпритульними тваринами, ворожі агенти об’їжджали місцевість нібито в пошуку покинутих домашніх улюбленців…чоловік і жінка навіть облаштували на території власного домоволодіння "притулок".

 
Фото: Харківська обласна прокуратура

Деталі: Як повідомили правоохоронці, підозрювані вишукували місця стаціонарного лікування українських військових та дислокації техніки Збройних сил України. У звичайних розмовах із місцевими жителями пара випитувала необхідні дані.

Слідством встановлено, що чоловіка та жінку завербував їхній знайомий, який координує діяльність російських агентів на Харківському напрямку. Зараз він знаходиться на окупованому Сході України та працює з російською військовою розвідкою. Саме йому зрадники передавали зібрану інформацію через Telegram.

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Правоохоронці затримали пару за місцем проживання, їх взяли під варту, та оголосили підозру у держзраді під час воєнного стану.

прокуратураХарківська областьагітація
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