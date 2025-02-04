Ексканцлер Німеччини Шредер потрапив до лікарні через "вигорання"

Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер пройшов клінічне лікування через діагноз "емоційне вигорання", повідомив його адвокат у відповідь на запит німецького агентства DPA.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Скасування Шредером через хворобу його участі у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу "Північний потік-2" в середині січня нещодавно підживило спекуляції щодо стану його здоров'я.

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У заяві для слідчої комісії, яку отримала агенція, його лікар засвідчив, що 80-річний політик страждає на "типовий синдром вигорання з ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії".

Колишній канцлер також страждає від "проблем з концентрацією уваги і пам'яттю, а також розладів сну".

Шредер, за словами лікаря, "ні в цей час, ні в осяжному майбутньому не в змозі впоратися з фізичним і психічним навантаженням, пов'язаним з тривалими – особливо публічними – допитами в слідчій комісії".

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Від імені сім'ї адвокат Шредера звернувся до громадськості з проханням поважати приватне життя пацієнта.

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