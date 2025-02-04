Ексканцлер Німеччини Шредер потрапив до лікарні через "вигорання"
Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер пройшов клінічне лікування через діагноз "емоційне вигорання", повідомив його адвокат у відповідь на запит німецького агентства DPA.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA
Деталі: Скасування Шредером через хворобу його участі у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу "Північний потік-2" в середині січня нещодавно підживило спекуляції щодо стану його здоров'я.
У заяві для слідчої комісії, яку отримала агенція, його лікар засвідчив, що 80-річний політик страждає на "типовий синдром вигорання з ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії".
Колишній канцлер також страждає від "проблем з концентрацією уваги і пам'яттю, а також розладів сну".
Шредер, за словами лікаря, "ні в цей час, ні в осяжному майбутньому не в змозі впоратися з фізичним і психічним навантаженням, пов'язаним з тривалими – особливо публічними – допитами в слідчій комісії".
Від імені сім'ї адвокат Шредера звернувся до громадськості з проханням поважати приватне життя пацієнта.
Передісторія:
- У квітні Шредеру виповниться 81 рік. Трохи більше тижня тому колишній глава уряду Німеччини, який після свого канцлерства приєднався до російських компаній, що володіють газопроводом "Північний потік" через Балтійське море, в якості лобіста, скасував свідчення перед слідчою комісією в Шверині через стан здоров'я.
- Після повномасштабного нападу Росії на Україну три роки тому керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини піддало колишнього лідера партії остракізму, звинувативши його в надмірній близькості до лідера Росії Владіміра Путіна. Однак процедура його виключення з партії провалилася.
- До слова, Шредер досі вважає корисною свою дружбу з Путіним.