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Ексканцлер Німеччини Шредер потрапив до лікарні через "вигорання"

Христина Бондарєва, Станіслав ПогоріловВівторок, 4 лютого 2025, 11:28
Ексканцлер Німеччини Шредер потрапив до лікарні через вигорання
Герхард Шредер, Володимир Путін, фото: Getty Images

Колишній федеральний канцлер Німеччини Герхард Шредер пройшов клінічне лікування через діагноз "емоційне вигорання", повідомив його адвокат у відповідь на запит німецького агентства DPA.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на DPA

Деталі: Скасування Шредером через хворобу його участі у роботі парламентської комісії Шверина з розслідування будівництва газопроводу "Північний потік-2" в середині січня нещодавно підживило спекуляції щодо стану його здоров'я.

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У заяві для слідчої комісії, яку отримала агенція, його лікар засвідчив, що 80-річний політик страждає на "типовий синдром вигорання з ознаками глибокого виснаження та гострої нестачі енергії".

Колишній канцлер також страждає від "проблем з концентрацією уваги і пам'яттю, а також розладів сну". 

Шредер, за словами лікаря, "ні в цей час, ні в осяжному майбутньому не в змозі впоратися з фізичним і психічним навантаженням, пов'язаним з тривалими – особливо публічними – допитами в слідчій комісії".

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Від імені сім'ї адвокат Шредера звернувся до громадськості з проханням поважати приватне життя пацієнта.

Передісторія:

  • У квітні Шредеру виповниться 81 рік. Трохи більше тижня тому колишній глава уряду Німеччини, який після свого канцлерства приєднався до російських компаній, що володіють газопроводом "Північний потік" через Балтійське море, в якості лобіста, скасував свідчення перед слідчою комісією в Шверині через стан здоров'я.
  • Після повномасштабного нападу Росії на Україну три роки тому керівництво Соціал-демократичної партії Німеччини піддало колишнього лідера партії остракізму, звинувативши його в надмірній близькості до лідера Росії Владіміра Путіна. Однак процедура його виключення з партії провалилася.
  • До слова, Шредер досі вважає корисною свою дружбу з Путіним.

Німеччинамедицина
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