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Кремлю не сподобалась пропозиція Трампа про допомогу Україні в обмін на ресурси

Альона Мазуренко Вівторок, 4 лютого 2025, 11:41

Речник правителя РФ Володимира Путіна назвав "купівлею допомоги" пропозицію президента США Дональда Трампа допомагати Україні в обмін на доступ до рідкоземельних ресурсів.

Джерело: прокремлівські ЗМІ, спікер очільника Кремля Володимира Путіна Дмитро Пєсков

Пряма мова Пєскова: "Якщо називати речі своїми іменами - це пропозиція купувати допомогу. Не продовжувати її надавати на безоплатній основі, а забезпечувати на комерційній.

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Краще звісно взагалі не надавати допомогу і тим самим сприяти завершенню цього конфлікту".

Деталі: Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

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ТрампУкраїнаресурсиРосія
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