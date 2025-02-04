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Окупанти вдарили балістикою по Ізюму – 4 загиблих, 20 поранених

Анастасія ПроцВівторок, 4 лютого 2025, 12:19
Окупанти вдарили балістикою по Ізюму – 4 загиблих, 20 поранених
Ілюстративне фото: Getty Images

4 лютого російські військові завдали ракетного удару по місту Ізюм на Харківщині, наразі відомо про 4 загиблих та 20 постраждалих. Під завалами шукають ще одну людину.

Джерело: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов 

Пряма мова: "Ворожий удар по Ізюму. За попередніми даними, окупанти застосували балістичну ракету. Чотири людини загинули". 

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Деталі: За словами Синєгубова ворог вдарив по центральній частині міста. Наразі відомо про 20 постраждалих.

Оновлено: Згодом очільник ОВА додав, що ще 1 людина знаходиться під завалами.

Зазначається, що окупанти частково зруйновали адміністративні будівлі та пошкодили житловий пʼятиповерховий будинок. Наразі на місці працюють рятувальники, екстрена медична допомога, кінологічна служба.

Харківська областьракетний ударжертви
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