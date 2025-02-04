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У Польщі молодь дедалі гірше ставиться до українців – опитування

Іванна Костіна, Українська правдаВівторок, 4 лютого 2025, 14:11
У Польщі молодь дедалі гірше ставиться до українців – опитування
Фото: Getty Images

За останній рік у Польщі зросла частка населення з негативним ставленням до українців, особливо серед молоді: лише 16% опитаних молодих людей мають позитивну думку, тоді як 37% – негативну.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на результати дослідження соціологічною лабораторією ARC Rynek i Opinia на замовлення Центру Мерошевського

Дослівно: "Якщо старше покоління поляків, зокрема з середовища інтелігенції, досі ще часто сприймає український народ як рідного брата чи сестру, з яким разом зростали, потім сварилося через його, як вважається, погані політичні вибори, а тепер з ним живеться як із сусідом (якому під час злиднів чи в разі нападу росіян треба допомагати), то молодші покоління набагато частіше сприймають Україну як країну чужу".

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Деталі: Протягом останнього року кількість поляків, які негативно ставляться до українців, зросла з 27% до 30%, а частка тих, хто добре – зменшилася з 25% до 23%.

Проте найбільш тривожно виглядають вікові зміни у ставленні до українців.

Якщо у групі людей середнього та старшого віку, яким понад 45 років, позитивна думка про українців все ще переважає над негативною, то серед молоді навпаки: лише 16% мають гарне ставлення, натомість 37% – погане.

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Також відчувається втома поляків від присутності великої, щонайменше півторамільйонної української громади в Польщі.

Кількість прихильників політики асиміляції українців у Польщі зросла на 6 відсоткових пунктів, з 14% до 20% – тобто ця група хоче, щоб діти українських біженців фактично стали поляками.

При цьому лише 14% поляків бажають, щоб українські біженці залишилися в Польщі.

Натомість понад половина респондентів хотіла б, щоб вони повернулися в Україну.

Передісторія:

ПольщаУкраїнаопитування
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