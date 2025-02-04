Маркарова: Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що наразі питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Втім,вона наголосила, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Маркарової проєкту Суспільного

Деталі: Хоча й питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року із США не обговорювали, Маркарова зазначила, що якщо команда американського президента Дональда Трампа його порушуватиме – Україна готова до обговорення.

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"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", – заявила дипломатка.

Цей коментар з’явився на тлі того, що 1 лютого спеціальний посланник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", – сказав тоді він.

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