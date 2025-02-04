Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Маркарова: Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року

Уляна Кричковська, Анастасія ПроцВівторок, 4 лютого 2025, 15:33
Маркарова: Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року
Маркарова. Ілюстративне фото: Getty Images

Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що наразі  питання  необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Втім,вона наголосила, що якщо адміністрація  американського президента Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю  Маркарової проєкту Суспільного

Деталі: Хоча й питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року із США не обговорювали, Маркарова зазначила, що якщо команда американського президента Дональда Трампа його порушуватиме – Україна готова до обговорення.

Реклама:

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", – заявила дипломатка.

Цей коментар з’явився на тлі того, що 1 лютого спеціальний посланник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".

"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", – сказав тоді він.

РЕКЛАМА:

Що передувало:

  • Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.
  • Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.

СШАвибориУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Рада відкрила історичну сесію, але не змогла прийняти план роботи
У Польщі зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – опитування
оновлено, фото, відеоОкупанти завдали ракетного удару по Ізюму: 5 загиблих, 55 постраждалих, серед них діти
ЄС виділить Молдові 250 млн євро на енергодопомогу та ще 60 млн євро – Придністров'ю
Фітнес-тренера, який ображав військових і плюнув у ветерана, засудили до 6 років ув’язнення
Ексканцлер Німеччини Шредер потрапив до лікарні через "вигорання"
Усі новини...
США
Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця
Фон дер Ляєн про тарифи: ЄС готовий як до співпраці, так і рішучої відповіді США
Китай вводить мита у відповідь на товари зі США і проведе розслідування щодо Google
Останні новини
16:17
У Хмельницькому збудують меблевий завод: інвестує постачальник JYSK
16:13
В Україні оновили настанови щодо раннього виявлення раку: що потрібно знати
15:44
Троща російських танкерів у Чорному морі: Міжнародна морська організація звинуватила РФ у недбалості
15:39
"Тисяча Зеленського": скільки українців отримали кошти і на що їх витрачають
15:33
Маркарова: Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року
15:28
Скандал виходить за межі Києва. Директора Чернівецького театру звинуватили у домаганнях
15:27
У січні "Хочу найти" отримав рекордну кількість заявок від родичів зниклих військових РФ
15:03
У Нідерландах 59% українських біженців мають роботу
15:01
В Австрії стартує чемпіонат світу з гірськолижного спорту
14:56
Які пільги мають народні депутати
Усі новини...
Реклама:
Реклама: