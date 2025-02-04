Маркарова: Україна готова обговорювати проведення виборів до кінця 2025 року
Пані посол України в США Оксана Маркарова заявила, що наразі питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року не обговорювалося з американською стороною. Втім,вона наголосила, що якщо адміністрація американського президента Дональда Трампа порушить цю тему, Україна готова до діалогу.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на інтерв’ю Маркарової проєкту Суспільного
Деталі: Хоча й питання необхідності проведення виборів в Україні до кінця 2025 року із США не обговорювали, Маркарова зазначила, що якщо команда американського президента Дональда Трампа його порушуватиме – Україна готова до обговорення.
"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", – заявила дипломатка.
Цей коментар з’явився на тлі того, що 1 лютого спеціальний посланник Трампа з питань російсько-української війни генерал Кіт Келлог заявив, що у США хочуть, аби Україна провела вибори, особливо якщо буде укладено угоду про "перемирʼя".
"Більшість демократичних країн проводять вибори під час війни. Я вважаю, що це дуже важливо. Я думаю, що це добре для демократії. У цьому краса міцної демократії, що у вас є більше, ніж одна людина, яка потенційно може балотуватися", – сказав тоді він.
Що передувало:
- Раніше президент Володимир Зеленський говорив, що Україна може провести вибори цього року, якщо припиняться бойові дії та будуть створені міцні гарантії безпеки, які стримуватимуть Росію від відновлення агресії.
- Двоє колишніх американських посадовців підтвердили Reuters, що США порушували питання про проведення виборів в Україні у 2023 і 2024 роках перед українськими високопосадовцями.