Нацполіція: в Одесі солдат РТЦК за $500 обіцяв видалити з бази розшуку

В Одесі 29-річний працівник районного ТЦК пропонував за гроші вплинути на службових осіб, щоб видалити "клієнта" з бази розшуку військовозобов'язаних.

Джерело: ГУНП в Одеській області

Дослівно Нацполіція: "Зловмисника затримали під час отримання хабаря за "послугу" з видалення клієнта з бази розшуку. Фігуранту повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід".

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Деталі: За версією правоохоронців, працівник територіального центру комплектування пообіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу у знятті їх зі статусу "розшукуваних". Один з "клієнтів" мав заплатити 500 доларів, а інший – у два рази більше.

Слідчі затримали підозрюваного, коли він отримував гроші. Йому оголосили підозру в отриманні неправомірної вигоди за вплив на осіб, які виконують державні функції. Порушнику загрожує до 8 років позбавлення волі.