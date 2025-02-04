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Повітряні сили уразили пункт управління росіян на Курщині: ворог зазнав втрат

Валентина РоманенкоВівторок, 4 лютого 2025, 16:43
Повітряні сили уразили пункт управління росіян на Курщині: ворог зазнав втрат
ілюстративне фото 831 бригади Повітряних сил

У понеділок 3-го лютого Повітряні сили ЗСУ завдали високоточного удару по пункту управління одного з підрозділів російської армії в районі населеного пункту Новоіванівка Курської області.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Повідомляється, що цей пункт управління розміщувався на території покинутої будівлі та використовувався для координації наступальних дій російських військ проти українських захисників на Курському напрямку.

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За даними Генштабу, в результаті проведеної операції об’єкт зазнав значних пошкоджень, що призвело до суттєвих втрат серед особового складу противника.

Дослівно: "Завдяки ретельно спланованим діям вдалося мінімізувати ризики для цивільного населення.

Наша мета – знищити всі ключові пункти управління та інші військові об’єкти противника до повного припинення російської агресії".

Курська область Повітряні сили ЗСУвійна
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