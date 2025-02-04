У Києві жінка у військовій формі блокувала центр для мобілізованих: стосунку до ЗСУ вона не має

У Києві поліцейські затримали жінку, яка у військовій формі на авто блокувала виїзд з розподільчого центру та наїхала на поліцейського.

Джерело: столична поліція

Деталі: 4 лютого на спецлінію 112 надійшло повідомлення про те, що водійка автомобіля Smart, одягнута у військову форму заблокувала в’їзд до розподільчого центру Дарницького району.

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На місце події прибули патрульні поліцейські та працівники територіального управління поліції, де і виявили громадянку, яка конфліктувала з військовими.

Як з’ясувалося, жінка не перебуває на військовій службі й не має жодного відношення до військових формувань, тож правоохоронці попросили водійку відʼїхати та не ускладнювати рух транспорту. Натомість жінка почала агресивно поводитися та здійснила наїзд на працівника поліції.

Порушницю затримали. Наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України, зазначають поліцейські.

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Як видно з відео, оприлюдненого в пабліках, жінка має нашивку "фонд Буча". Затримана також "плутається у свідченнях", адже то каже, що серед мобілізованих у розподільчому центрі - її чоловік, а пізніше, що там брат її хлопця.