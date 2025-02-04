На Рівненщині місцеві мешканці протестують проти укріплення кордону: блокували КПП
На Рівненщині місцеві жителі протягом кількох годин протестували біля контрольного посту прикордонників та поліції.
Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами офіцера, у понеділок 3 лютого жителі н.п. Старе Село Рівненської області на кілька годин блокували контрольний пост, на якому несуть службу військовослужбовці ДПСУ та співробітники Національної поліції.
Основні вимоги, які лунали від громадян, – не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поряд із державним кордоном попри визначені законодавством режимні обмеження, що діють у прикордонні.
Демченко зазначив, що з людьми проводилася роз’яснювальна робота. За деякий час контрольний пост був розблокований, а рух дорогою відновлено.
Пряма мова: "Учасники цих дій, висловлюючи невдоволення перевірками та укріпленням кордону зазначали, що можуть повторно блокувати дорогу.
Варто зазначити, що такі дії відбуваються не вперше.
Щодо цього факту проінформовано Рівненську ОВА, місцеву районну державну адміністрацію, правоохоронні органи та органи військового управління".
Під кордоном із Білоруссю мешканці Рівненщини протестують проти блокпоста, перевірок та укріплення кордону…— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 4, 2025
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