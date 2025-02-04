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На Рівненщині місцеві мешканці протестують проти укріплення кордону: блокували КПП

Валентина РоманенкоВівторок, 4 лютого 2025, 17:41

На Рівненщині місцеві жителі протягом кількох годин протестували біля контрольного посту прикордонників та поліції.

Джерело: речник Державної прикордонної служби полковник Андрій Демченко в коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами офіцера, у понеділок 3 лютого жителі н.п. Старе Село Рівненської області на кілька годин блокували контрольний пост, на якому несуть службу військовослужбовці ДПСУ та співробітники Національної поліції.

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Основні вимоги, які лунали від громадян, – не здійснювати перевірку транспортних засобів та військово-облікових документів у чоловіків, прибрати контрольний пост, а також дозволити безперешкодно збирати дикороси поряд із державним кордоном попри визначені законодавством режимні обмеження, що діють у прикордонні.

Демченко зазначив, що з людьми проводилася роз’яснювальна робота. За деякий час контрольний пост був розблокований, а рух дорогою відновлено.

Пряма мова: "Учасники цих дій, висловлюючи невдоволення перевірками та укріпленням кордону зазначали, що можуть повторно блокувати дорогу.

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Варто зазначити, що такі дії відбуваються не вперше.

Щодо цього факту проінформовано Рівненську ОВА, місцеву районну державну адміністрацію, правоохоронні органи та органи військового управління".

Рівненська областьПрикордонна службаВоєнний стан
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