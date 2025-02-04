Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
Підтримайте нас, аби і ми без обмежень могли продовжувати роботу – долучайтеся до Клубу УП!
Підтримай роботу журналістів

У Трампа заявили, що жодних переговорів про приєднання Канади до США не ведеться

Уляна Кричковська, Євген КізіловВівторок, 4 лютого 2025, 18:19
У Трампа заявили, що жодних переговорів про приєднання Канади до США не ведеться
фото: getty images

Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняє, що його країна не веде жодних перемовин про приєднання Канади до США 51-м штатом.

Джерело: Рубіо в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда"

Деталі: На питання журналіста щодо серйозності заяв американського президента Дональда Трампа щодо того, що Канада "повинна стати 51-м штатом",  Рубіо пояснив, що наразі США зосереджені на запровадженні нових тарифів, оскільки Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.

Реклама:

"Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх штатом", – заявив він.

Рубіо заявив, що питання тарифів "очевидно вплине на відносини між країнами".

"Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", – додав він.

РЕКЛАМА:

Нещодавно Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США в обмін на зниження податків.

"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидувати Канаду. Навіщо? Немає причин. Нам не потрібно нічого з того, що є в них. Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади – і жодних тарифів", – заявив він.

До вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США". Зокрема, 8 січня Трамп опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США. 

3 лютого Трамп після розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо погодився відтермінувати на 30 днів запровадження мит проти канадських товарів в обмін на обіцянки щодо кордону і боротьби з наркоторгівлею.

СШАКанада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Зеленський: Якщо не берете Україну в НАТО, то дайте ядерну зброю
уточненоМаркарова каже, що команда Трампа не обговорювала з Україною питання виборів
Дві третини німців за військову допомогу Україні – опитування
Повітряні сили уразили пункт управління росіян на Курщині: ворог зазнав втрат
Рада відкрила історичну сесію, але не змогла прийняти план роботи
У Польщі зросла кількість противників надання військової допомоги Україні – опитування
Усі новини...
США
Маркарова каже, що команда Трампа не обговорювала з Україною питання виборів
Білий дім надав Маску офіційний статус спеціального держслужбовця
Фон дер Ляєн про тарифи: ЄС готовий як до співпраці, так і рішучої відповіді США
Останні новини
18:59
Скандал навколо режисера Білоуса: у КМДА не бачать підстав його відстороняти з "Молодого театру"
18:49
Зеленський: Якщо не берете Україну в НАТО, то дайте ядерну зброю
18:46
У "Дії" з'явиться ШI-асистент, який прийматиме скарги громадян
18:41
Стало відомо, за скільки боксер Ломаченко продає свій будинок у США
18:37
Передав РФ рідкісних тварин: в Україні судитимуть окупаційного "директора" "Асканії-Нової"
18:36
В ОП обговорили з адміністрацією США майбутні особисті контакти Трампа і Зеленського
18:32
Австралія заборонила DeepSeek для уряду з міркувань безпеки
18:31
На Хмельниччині чоловік зґвалтував 12-річну дівчину з інвалідністю: суд призначив вирок
18:30
Росія взяла у заручники двох працівників ЗАЕС – Зеленський
18:25
Підприємці стали менше звертатися до бізнес-омбудсмена: на що скаржаться
Усі новини...
Реклама:
Реклама: