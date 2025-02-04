У Трампа заявили, що жодних переговорів про приєднання Канади до США не ведеться
Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо запевняє, що його країна не веде жодних перемовин про приєднання Канади до США 51-м штатом.
Джерело: Рубіо в інтерв’ю Fox News, пише "Європейська правда"
Деталі: На питання журналіста щодо серйозності заяв американського президента Дональда Трампа щодо того, що Канада "повинна стати 51-м штатом", Рубіо пояснив, що наразі США зосереджені на запровадженні нових тарифів, оскільки Трамп вважає, що торгівля з Канадою несправедлива.
"Ну, ми не беремо участі в переговорах про те, щоб зробити їх штатом", – заявив він.
Рубіо заявив, що питання тарифів "очевидно вплине на відносини між країнами".
"Але ми, як і раніше, залишаємося сусідами й завжди будемо сусідами", – додав він.
Нещодавно Трамп запропонував Канаді стати 51-м штатом США в обмін на зниження податків.
"Ми платимо сотні мільярдів доларів, щоб субсидувати Канаду. Навіщо? Немає причин. Нам не потрібно нічого з того, що є в них. Канада має стати нашим заповітним 51-м штатом. Набагато нижчі податки і набагато кращий військовий захист для народу Канади – і жодних тарифів", – заявив він.
До вступу на посаду президента Трамп відзначився неодноразовими жартами Трампа про Канаду як "51-й штат США". Зокрема, 8 січня Трамп опублікував карти, на яких Канада зображена як частина США.
3 лютого Трамп після розмови з прем’єром Канади Джастіном Трюдо погодився відтермінувати на 30 днів запровадження мит проти канадських товарів в обмін на обіцянки щодо кордону і боротьби з наркоторгівлею.