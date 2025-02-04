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Зеленський: Якщо не берете Україну в НАТО, то дайте ядерну зброю

Олег Павлюк, Євген КізіловВівторок, 4 лютого 2025, 18:49
Зеленський: Якщо не берете Україну в НАТО, то дайте ядерну зброю
фото: скриншот відео інтерв'ю

Президент Володимир Зеленський вважає, що в разі небажання США допомагати Україні вступити в НАТО треба надати їй альтернативну гарантію безпеки - ядерну зброю.

Джерело: інтервʼю Зеленського британському ведучому Пірсу Моргану, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: Глава держави визнав, що вступ України в НАТО може затягнутись "на роки чи десятиліття", і в такому разі "виникає абсолютно справедливе питання: що буде захищати нас від цього зла весь цей час, на всьому цьому шляху?"

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"Який пакет підтримки, які ракети? Чи дадуть нам ядерну зброю? Тоді нехай вони дадуть нам ядерну зброю", – додав Зеленський.

Він допустив, що Захід може забезпечити Україну ракетами для стримування Росії, але чи можуть вони зупинити російські ядерні ракети – "це риторичне питання".

"Тому зробімо так: поверніть нам ядерну зброю; віддайте нам ракетні комплекси; партнери, допоможіть нам профінансувати мільйонну армію, перекиньте свій контингент в ті частини нашої держави, де ми хочемо стабільності ситуації, щоб люди були спокійні", – описав гіпотетичну ситуацію президент.

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Також Зеленський додав: якщо напад Росії пояснювався страхом членства України в НАТО, то якщо країна не буде в Альянсі – "Путін повинен повністю відступити з нашої території":

"Він (Путін. – Ред.) вторгся, бо боявся, що ми станемо членами НАТО. Добре, ми не члени НАТО. Забирайся геть з нашої землі".

Раніше Зеленський висловив упевненість, що його американський колега Дональд Трамп може вплинути на те, чи вступить Україна до НАТО.

Водночас сам американський президент говорив, що "може зрозуміти почуття" Росії у звʼязку з тим, що попередня адміністрація США декларувала підтримку членства України в Альянсі.

НАТОУкраїнаЗеленськийСША
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