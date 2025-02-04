Зеленський відреагував на пропозицію Трампа давати Україні зброю в обмін на корисні копалини

Президент Володимир Зеленський каже, що Україна відкрита до співпраці із західними партнерами щодо можливого видобутку корисних копалин в обмін на військову допомогу.

Джерело: Зеленський на пресконференції після зустрічі з головою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі 4 лютого, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Глава держави нагадав, що один із пунктів представленого минулого року "плану перемоги" України передбачає інвестиції в корисні копалини, "в нас їх достатньо".

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"Ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупувала наші землі, частково там були справді великі об'єми наших корисних копалин", – зауважив Зеленський.

"Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які і допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами", – додав він.

Президент також повідомив, що обговорював це питання під час зустрічі з Дональдом Трампом у вересні 2024 року.

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Нагадаємо, 3 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений в укладанні з Україною угоди про отримання рідкісноземельних металів та інших ресурсів в обмін на постачання зброї.

Трамп раніше не виключав можливості закупівлі американської зброї для України на гроші, отримані від заморожених російських активів.