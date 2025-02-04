Зеленський анонсував "жорсткі пакети санкцій" після засідання РНБО

Президент Володимир Зеленський 4 лютого повідомив, що на засіданні РНБО ухвалили рішення щодо санкцій проти учасників тіньових фінансових схем в Україні.

Джерело: звернення Зеленського 4 лютого

Пряма мова: "Сьогодні ж на РНБО були важливі доповіді щодо фінансової чистоти в країні. Нещодавно відбулися заміни керівників податкової служби та фінмоніторингу, і вже є перші результати. Результати щодо тіньових фінансових схем, які нарешті зупинені. І це стосується і олігархів, і посадовців, і депутатів, і тих, хто використовував або використовує різні фонди, щоб фактично приховувати кошти.

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Мільярди гривень. Відповідні матеріали – у правоохоронних органів. Вже. Розслідування мають бути об’єктивними – не зважаючи на те, хто порушує закон. Ухвалено на РНБО і рішення щодо санкцій. Списки – незабаром. Буде кілька жорстких пакетів".

Деталі: Також Зеленський у зверненні повідомив про зустріч з керівником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі

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Пряма мова: "Ми говорили з паном Гроссі і про українців – про наших громадян, про заручників, яких російські окупанти захопили, – з Енергодара. Очікуємо, що МАГАТЕ буде активним у роботі заради звільнення цих українських громадян. Я вдячний, що директор МАГАТЕ підтримав українську стратегію добудови атомних блоків на Хмельницькій АЕС. Проєкт добудови є ключем до енергетичної незалежності України й енергетичної стабільності регіону, і важливо, щоб народні депутати України підтримали цей проєкт".